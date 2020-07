TA: Haperende highs

Zowel de Nederlandse als de Franse beurs zetten hogere toppen en bodems neer, maar niet van harte.



Beleggers kijken halsreikend uit naar het komende cijferseizoen. Hieruit zal blijken wat de economische effecten van de coronacrisis zijn.



Het patroon van hogere toppen en bodem hapert de laatste tijd. Het geeft aan dat de overtuiging in de markt ontbreekt. Er blijft te veel onrust en onzekerheid om de aandelenmarkten een opwaartse push te geven. Maar omdat vrijwel alle beurzen nog in uptrends bewegen, maak ik me nog geen grote zorgen.

Bovendien zorgen positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin in de VS voor wat optimisme.

Omdat het gisteren een nationale feestdag was in Frankrijk (quatorze juillet), bespreek ik vandaag ook het technische plaatje van de Franse beurs.

Nederlandse beurs test onderzijde stijgende trendkanaal

De trend van de AEX-index is opwaarts gericht, maar de kracht is er de laatste dagen uit. Toppen en bodems beginnen in elkaar over te lopen, wat aangeeft dat het ontbreekt aan overtuiging.

Echter pas onder steun van 549,88 punten (de bodem van 25 juni) loopt het technische plaatje schade op.

Tot die tijd blijven we gematigd positief. Binnen de zwak stijgende trend handhaven we een koersdoel rond de weerstand van 632,12 punten (gevormd op 17 februari).

Conclusie: Technisch verliest de AEX-index iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, maken we ons geen zorgen.









Franse beurs maakt pas op de plaats, binnen de stijgende trend

De trend van de CAC40 index blijft ondanks de huidige consolidatiefase nog steeds opwaarts gericht. Ook in Parijs wijzen hogere bodems nog steeds op aanhoudende vraag, maar het gaat eveneens niet van harte. De steun ligt rond 4.691,81 punten (de bodem van 15 juni).

Slaagt de Franse beursindex erin om boven de laatste top te breken, dan kan de stijgende trend weer worden hervat en komt er ruimte vrij voor verdere koersstijging richting 6.168,15 punten (gevormd op 28 mei 2007).

Conclusie: Zolang de CAC40 nog in een uptrend beweegt, maken we ons nog geen grote zorgen.