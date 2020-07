Zo kende u de Nasdaq 100 nog niet

@Van Lanschot (LANS)



Het hoe en waarom van de stijging uitgerekend vandaag weet ik ook niet. Ik zie wel dat andere "beleggers", zoals de verzekeraars, momenteel de top van de ranglijst aanvoeren.



Ook weet ik dat het leningenboek van LANS relatief beperkt is en er geen groot alarm is geslagen ten tijde van de Q1-update. Dat lijkt dus redelijk onder controle.



Daarnaast is LANS vooral een vermogensbeheer; in deze extreme TINA-omgeving en met de forse stijgingen van de indices sinds het dieptepunt zou je verwachten dat "high water marks" weer wat dichter in de buurt komen, hetgeen gunstig is voor de "performance fees".



Verder beschikt LANS over zeer ruime kapitaalbuffers, waardoor de kans op (extra) dividend nadrukkelijk in beeld blijft.



Met een boekwaarde van pakweg €30 per aandeel lijkt LANS dan best aantrekkelijk, zeker als je kijkt naar het algehele waarderingsniveau op deze liquiditeit gedreven beurzen.



Wellicht dat er in kleinere (besloten) kring een koopadvies is afgegeven, bijvoorbeeld door iemand als boer Koekoek (Geert Schaaij), geen idee.



Persoonlijk vind ik LANS in ieder geval (ook) koopwaardig op dit niveau. Ik heb daarom onlangs mijn "ingedeukte" positie wat uitgebreid.