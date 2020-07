Over La Place, mean & lean en AEX

Bericht delen via:

Is er met La Place niet ook structureel iets mis? Een kwart van de vestigingen sluiten is meer dan een coronamaatregel - het is een sanering. Bedrijven grijpen een crisis aan om het hele schip schoon te maken, en zo starten de mooiste grafieken.

Peter de Waard van de Volkskrant heeft een fraaie column geschreven - in tegenstelling tot veel ik ik ik en mijn grote dikke mening-schrijvers beheerst hij echt die stijl - over de komende sanering bij La Place. De dochter van Jumbo - mooie cijfers vandaag! - sluit een kwart van de vestigingen.

Mij valt de slotalinea op:

Als Jumbo nu een kwart van de vestigingen van La Place sluit heeft het ook niet alleen te maken met corona. Er is ook structureel iets mis. In plaats van vernieuwend is La Place conservatief geworden en heeft het de kwaliteit te veel laten sloffen. La Place zal niet de enige zijn die corona oppakt als een gemakkelijke bezem om schoon schip te maken.

Precies dit. Inderdaad, bedrijven grijpen crises altijd aan om behalve noodzakelijk en acuut, ook achterstallig onderhoud uit voeren. En nog even goed onder het tapijt en in de diepste laden te kijken. Wat dacht u van impopulaire maatregelen nemen? In dezen heeft Peter denk ik gelijk, La Place moet ook nog even.

Dit is de reden waarom een slechte economie en bear markets mooie startpunten zijn om te beleggen. De meeste mooie grafieken starten ook in een crisis. Logisch. De bedrijven zijn mean & lean en dat vertaalt zich zowat met een hefboom onderaan de streep, als economie, omzet en winst weer aantrekken.

De AEX is ook mean & lean, denk alleen maar aan Royal Dutch Shell dat snel, hard en meedogenloos saneert. Daar heb ik zelf alle vertrouwen in. Nu economie, omzet en winst nog.