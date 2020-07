BeursVandaag: Het is weer zo ver

Oeps, helemaal gemist gisteren. Wall Street gaf tegen het slot in een mum van tijd de winst weg en sloot flink in het rood.

Reden: California gaat weer half op slot vanwege u-weet-wel. Vooral de technologiegrootmachten kregen voor de broek. De S&P 500-future herstelt nu, maar het ziet ernaar uit dat Europa op opening wordt geraakt. Azië bakt er ook al niks van, zelfs Shanghai lager, ondanks sterke Chinese im- en exportcijfers:

China export jul 0,5% YoY (-1,5% verwacht)

China import jul 2,7% YoY (-10,0% verwacht)

WATCH: Wall Street ended lower pulled down by Amazon, Microsoft and other tech giants https://t.co/En3TZofHfX pic.twitter.com/YmbXgBgsEY — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2020

Heb ik een heel mooie draad voor u waarom Big Tech zo hard gaat: omzet en winst komen vooral uit het buitenland. Ga zeker even kijken, al is het maar omdat het een keer over omzet en winst gaat.

Frustrated investors have been utterly confused by the surprise 42% rally while the nation remains in the throes of a pandemic that shows no signs of abating



I hope I can explain why the disconnect is far more rational than many believe.https://t.co/5OLab0pXGT



1/ — Barry Ritholtz (@ritholtz) July 13, 2020

Even afwachten hoe dit om 9:00 uur uitpakt. Weliswaar is de markt nu in risk-offmodus, maar ik weet nu niet of dan op z'n 2020's technologie het nog het beste of minst slecht doet en financials, commodity-waarden en vastgoed extra beroerd. U ziet het, alles is nu pet. maar de futures trekken wel iets bij.

Olie krijgt een tik, de dollar is nog redelijk constant, de Amerikaanse rente daalt één en de Duitse rente twee basispunten. Risk-off dus. Zie ook die Amerikaanse VIX-index. Het blijft maar volatiel op de beurzen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en GrandVision moet volgens FT winkels verkopen voor overname:

07:44 'Brussel eist afstoten winkels bij overname GrandVision'

07:37 Japanse industrie in mei met bijna 9 procent gekrompen

07:18 Verrassende groei Chinese export in juni

13 jul Maaltijdpakketten HelloFresh in trek door coronamaatregelen

13 jul Wall Street schrikt van nieuwe maatregelen Californië

13 jul Ruim 2400 aanmeldingen voor vrijwillige vertrekregeling KLM

13 jul Amerikaanse beurzen in de plus

13 jul Handelsbericht AkzoNobel goed ontvangen op Damrak

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €92 van €85 - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €13,50 van €14 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts met minder bij Fugro en meer bij BAM:

De agenda zit tjokvol interessante punten. Zie die Chinese import, let op inflatie, neem die Duitse voorlopende indicator mee en uiteraard merkt u de Amerikaanse grootbanken met cijfers op:

03:30: China export jul 0,5% YoY (-1,5% verwacht)

03:30: China import jul 2,7% YoY (-10,0% verwacht)

08:00 VK industriële productie mei -15,8% MoM

08:00 Duitsland inflatie CPI jun +0,6% MoM

09:00 Spanje inflatie CPI jun -1,0% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jul 60,0

11:00 EU industriële productie mei +9,5% MoM

13:00 JPMorgan Chase Q2-cijfers

14:00 Citigroup Q2-cijfers

14:00 Wells Fargo Q2-cijfers

14:30 VS inflatie CPI jun

En dan nog even dit

Hoeveel?! Jeuj.

Pandemic knocks Singapore into recession as GDP plummets 41% in second quarter https://t.co/EyZgTZBuOR pic.twitter.com/BXw4Cj9opX — Reuters (@Reuters) July 14, 2020

Bij deze:

China says its yuan-denominated exports and imports jumped in June https://t.co/Y447PQpb0k — CNBC (@CNBC) July 14, 2020

Q2's VS banken dus:

Bank analysts warn of 'confusing, sloppy, and shocking' earnings as COVID-19 extends grip https://t.co/em5lecvDbv by @bcheungz pic.twitter.com/8PugaHrPmg — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 14, 2020

Het is wat met deze firma:

Huawei sees sharp growth slowdown as UK weighs ban on the Chinese giant from its 5G networks https://t.co/JaW2TVpRJD — CNBC (@CNBC) July 14, 2020

Met deze onderneming ook, -3,5% zelfs gisteren. Was zelfs +12%, meen ik.

Tesla cuts Model Y price and cancels standard range version https://t.co/1jw0yd38Ue — CNBC (@CNBC) July 14, 2020

Dit kan echt niet duren, toch?

$TSLA is now a top 10 stock on Robinhood per @robintrack after today's frenzy saw traders pile into the stock at a 10,000-an-hour pace



Story here: https://t.co/NZ0R8O02Zl — Sarah Ponczek (@SarahPonczek) July 13, 2020

En er komt vast weer een nieuwe lichting suckers aan zo, want dit geld gaan ze vast niet aan de armen geven:

Robinhood raises $320 million in new funding that values the startup at $8.6 billion https://t.co/eaoet3CpWw — Bloomberg (@business) July 13, 2020

Hahaha:

Verhip:

EXCLUSIVE: Google has offered not to use health data of fitness tracker company Fitbit to help it target ads in an attempt to address EU antitrust concerns about its proposed $2.1 billion acquisition https://t.co/TjYNEozO0r by @FooYunChee pic.twitter.com/aBwmMiDWKp — Reuters (@Reuters) July 14, 2020

Het duurt gewoon lang, het is niet anders:

Pfizer and BioNTech's coronavirus vaccine candidates have received the U.S. Food and Drug Administration's 'fast track' status, which means the FDA may decide on an approval within six months. Read more here: https://t.co/R3ah1uLLlW pic.twitter.com/7DE3glGdNO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2020

Tot slot, gelukkig hadden we het dividend nog?

Ook een manier om naar waardering te kijken: dividendrendement #AEX is niet meer zo laag geweest als in 2000. Oa financials 'mogen' niet uitkeren en Shell verlaagde met tweederde. Dividendrendement S&P 500 heeft eigenlijk nergens last van pic.twitter.com/FlNtkKvHB8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 13, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.