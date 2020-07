BeursVandaag: Fraaie start

Verrassend? NSI denkt in 2010 €2,30 à €2,40 per aandeel te verdienen. Eerder trok het vastgoed fonds de verwachting in. De analistenconsensus is nu nog €2,04.

Gegeven de omstandigheden lijken me dit geen slechte resultaten, maar zeg maar hoe de beurs dit oppakt. NSI heeft in ieder geval mazzel dat haar cijfers in een bijzonder goedgemutste markt nu vallen. De futures stralen ondanks weer veel meer coronagevallen (in de VS).

Is hier ook ineens AkzoNobel tussen de schuifdeuren met een Q2-update. Gaat niet goed, maar de dramatische omzetdaling neemt wel af, lijkt het op het eerste gezicht:

Nog een nakomertje, BlackStone biedt inderdaad inderdaad, zoals eerder was overeengekomen, €7 plus €0,53 dividend, ofwel €7,53 per aandeel NIBC.

ja, deze week brand het het cijferseizoen H1 of Q2 2020 los. Bij ons zijn er ASML, TomTom en Beter Bed en in de VS Netflix en de grootbanken. Bovendien is er een Chinees BBP Q2 cijfer en de eerste voorlopende indicatoren over juli. Lees alles hierover in de mooie vooruitblik gisteren van collega Niels.

$SPX likely to report the largest year-over-year earnings decline in Q2 since Q4 2008, even if $SPX companies report positive EPS surprises at average levels. https://t.co/cSaWmwLJrI pic.twitter.com/ti9Bs03Ilk — FactSet (@FactSet) July 10, 2020

Verder is der dit weekend amper beursnieuws, wel is er alom verbazing om die almaar voortrazende technologie-aandelen, Nasdaq 100 en vooral Tesla. Ik ben trouwens niet één en-wat-nou-als-technologie-geen-bubbel-is opinie tegengekomen. Zegt ook weer niks, want twintig jaar geleden herinner ik mij die ook niet.

Eerst maar een nu en kijk eens wat een stralend bord. Alleen olie en de dollar krijgen het voor elkaar om te dalen. De Amerikaanse rente stijgt één en de Duitse rente loopt twee basispunten op. Risk-on dus.

07:50 KBC verhoogt advies ForFarmers

07:33 'ASML voert kwartaalomzet op na coronadip'

07:32 Vastgoedfonds NSI komt weer met winstverwachting voor 2020

07:24 Nieuwe mensen in top bij Kiadis Pharma

12 jul Beleggers beginnen weer aan cijferseizoen

12 jul 'Saudi-Arabië wil olieproductie weer gaan opvoeren'

12 jul NN Group gaat NN Bank weer betrekken bij berekening

10 jul 'Facebook weegt verbod politieke advertenties rond verkiezingen'

10 jul Groen Wall Street schuift viruszorgen opzij

10 jul Achmea vangt ook bij Hoge Raad bot in slepende belastingzaak

10 jul Aandelenbeurzen New York op winst

10 jul Carnival wil weer gaan cruisen vanuit Duitsland en Italië

10 jul Trump: tweede handelsdeal met China nu onwaarschijnlijk

10 jul Fed-bestuurder: dragen mondkapjes belangrijk voor economie

10 jul Industriecijfers geven Europese beurzen zetje omhoog

ASML: naar €375 van €340 - Barclays

ASML: naar €375 van €305 - Credit Suisse

ING: naar €7,80 van 7,30 - Citigroup

Randstad: verhoogd naar €49 (outperform) - RBC

Air France - KLM: naar €2,58 van ê2,95 - Credit Suisse

ForFarmers: naar accumulate van hold en naar €6,25 van €6 - KBC

08:00 NSI Q2-cijfers

12:00 PepsiCo Q2-cijfers

Nog een keer laatste nieuws, ik zie geen reactie in de euro:

Duda wint met nipte meerderheid spannende Poolse presidentsverkiezingen: https://t.co/y0UGHeCKv0 — NU.nl (@NUnl) July 13, 2020

Sign of the times?

'La Place sluit kwart van filialen: 480 banen op de tocht'https://t.co/plZT7eNxlD pic.twitter.com/Mc0T6pxHfO — RTL Z (@RTLZ) July 13, 2020

De beurs gaat ook weer als een lier:

China's central bank sees little need for more stimulus this year https://t.co/cNuv9uLSyy — CNBC (@CNBC) July 13, 2020

Hoeveel?

Companies around the world will take on as much as $1 trillion of new debt in 2020, as they try to shore up their finances against the coronavirus: report https://t.co/SFkQEWR9fm by @marcjonesrtrs pic.twitter.com/hrOdKeDVbL — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2020

Deze week mogelijk meer duidelijkheid van de ECB:

Beleggers lopen al €30 mrd mis, verlengt ECB ban op bankdividend? https://t.co/ZfziOAgqS4 pic.twitter.com/ia710F7cxl — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 12, 2020

Niet goed voor JDE Peet's?

The world is drinking less coffee and WFH isn't helping boost demand https://t.co/IYxNwiseGA — Bloomberg (@business) July 13, 2020

Is er nog Tesla? Vast wel:

Just four months after launching the Model Y sport utility vehicle, Tesla has slashed its price by $3,000. Read more here: https://t.co/TjCt9wrbHS pic.twitter.com/1BVViQocnT — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2020

Huh?! Hoe dan?

WeWork expects to have positive cash flow in 2021: FT https://t.co/yxwkI3NlbN pic.twitter.com/kHBcor4Lmm — Reuters Business (@ReutersBiz) July 12, 2020

Voor wie er wat mee kan:

Mogelijk ook olie volatiliteit:

Oil edged down in Asia ahead of a meeting of top producers this week, which could outline plans to begin scaling back the historic output cuts that helped to stabilize prices https://t.co/E7EgJGrgsU — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2020

Inderdaad, dat u u het even weet in uw enthousiasme om aandelen te kopen:

Money and job worries pose real risk to global recovery https://t.co/hq1jfgnIl7 — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2020

Toe maar:

Global stock mkts gained another $2tn in mkt cap this week as investors continue to pile into mega-cap Tech stocks and do not appear to be overly concerned about rising Covid-19 infections. Global mkt cap now equal to 98.5% of global GDP. pic.twitter.com/twXtPja6tx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2020

Be careful out there:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX of 22.0 is well above the 5-year average (16.9) and the 10-year average (15.2). https://t.co/cSaWmwLJrI pic.twitter.com/6xqCyPFd9t — FactSet (@FactSet) July 12, 2020

