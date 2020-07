TA: Goud op drift

Goud is goed op dreef. Tegen de achtergrond van veel economische onzekerheid lijkt goud een veilige vluchtheuvel. Technisch staat niets meer een aanval op het all-time high rond 1.920,30 dollar uit 2011 in de weg.

Dat beleggers goud als een vellige haven beschouwen kent een drietal fundamentele oorzaken:

De goudprijs staat al sinds medio vorig jaar in de schijnwerpers door handelsspanningen op mondiaal niveau

De laatste maanden vluchten beleggers in goud vanwege nieuwe economische onduidelijkheid en onzekerheid door de coronacrisis.

Er dreigt inflatie aangezien centrale banken de rente verlagen en laag houden. Door het historisch lage rendement op staatsobligaties lijkt goud een aantrekkelijk alternatief

De goudprijs staat thans minder dan 7% onder de top van 1.920,30 dollar uit 2011, en in technisch opzicht heeft goud de wind mee. De uptrend is krachtig en toont nog geen signalen van vermoeidheid. Het recordniveau uit 2011 ligt technisch binnen handbereik.

Vorig jaar zomer heb ik hier al gewezen op de opmars van goud. Recentelijk besprak ik hier hoe de coronacrisis de goudprijs verder opstuwt.

Beleggen in goud

In de defensieve langetermijnportefeuilles van Tostrams hebben we al meerdere goudposities ingenomen, die het uitstekend doen. In onze trackerportefeuille hebben we onze leden onder andere posities geadviseerd in de Physical Gold ETC, de Gold Producers ETF en de Precious Metals ETC.

In de defensieve Wall Street-portefeuille hebben we langetermijnposities in de goudmijnfondsen Barrick Gold en in Newmont Goldcorp aanbevolen. Maar ook andere goudmijnfondsen graven zich uit.

Vorige week hebben we alle leden van de Tostramsclub nogmaals gewezen op de Goud als buffer voor de lange termijn. Wenst u ook de nieuwe aankopen van Tostrams in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties (lange termijn) en koopsignalen (korte termijn) zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees.

Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.



Korte termijn: goud wist een vorige koerstop te breken

Het edelmetaal goud heeft de voormalige toppen van april, mei en juni gebroken. Deze uitbraken genereerden duidelijke technische verbeteringen. Er is hiermee opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand 1.921,18 (top van 6 september 2011). Steun ligt op 1.660,61 (bodem van 21 april).

Lange termijn: Goud lonkt naar all time high uit 2011

Kopers weten Goud te vinden, getuige de serie hogere toppen en bodems. Binnen deze opgaande trend ligt het eerste koersdoel rond het all-time high van 9 september 2011 rond 1.921,18 binnen handbereik. Breekt deze horde, dan kan de goudprijs nog veel verder omhoog. Steun bevindt zich rond 1.670,30 (bodem van 5 juni).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij goud op een positieve technische conditie.