Slot: Coronarecord en recordbeurs

Afgelopen week steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen naar een recordhoogte. Maar liefst 61.000 coronagevallen kwamen er gisteren in de VS bij. Beleggers lijken zich er niet druk om te maken. De AEX wint deze week 0,3% en de Nasdaq zet zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Uiteraard worden de technologiefondsen aanzienlijk minder hard geraakt door de coronacrisis, maar een 23% hogere Nasdaq100 dit jaar is toch wel wat overdreven. Ok, Amazon en Microsoft profiteren van de situatie dat mensen nu meer thuis blijven, maar dat is geen reden voor een stand van 10.750 punten.

Giganten zoals Alphabet, Apple en Facebook zouden significant sneller zijn gegroeid op het moment dat de economie niet anderhalve maand op zijn gat lag. Anderzijds is de smartphone van Apple een eerste levensbehoefte en zijn adverteerders extreem afhankelijk van Google en Facebook.

Omdat deze bedrijven zich in crisistijd bewijzen, worden deze aandelen door beleggers misschien wel als 'veilig' beschouwd. Wellicht is dit een reden waarom beleggers een hogere prijs voor Big Tech willen betalen. De lage rente helpt overigens ook een handje.

Tesla: hoger, hoger hoger

De knaller onder de techfondsen is deze week Tesla. Daar waar vrijwel alle autobouwers door het putje gaan, gaat Tesla iedere dag omhoog. De technologische voorsprong op het gebied van elektrisch rijden leidt tot euforie onder beleggers.

Sowieso is duurzaamheid helemaal 'hot' op dit moment. Plaats een groene lening en u krijgt geld toe, in plaats van dat u rente moet betalen. In Amsterdam is Alfen (+11,0%) een exemplarisch voorbeeld.

Het bedrijf groeit enorm in de wereld van de smart grids en laadpalen. Tja, dan zijn de aandelen niet aan te slepen. Zelfs toen er een aandelenemissie werd aangekondigd ging het aandeel omhoog. Meer geld in het laatje betekent immers meer ruimte om te groeien.

Ik ben toevallig de analist van Alfen voor IEX Premium en twijfel of ik de recente rally moet aangrijpen om mijn advies naar beneden bij te stellen. Enerzijds opereert het bedrijf in een groeimarkt die zijn weerga niet kent, maar anderzijds is de waardering wel heel hard opgelopen. Lastig.

De zondige zeven

Daar waar technologie helemaal door het dak is gegaan, blijven Aegon, ABN Amro, ING, Randstad, ArcelorMittal, Unibail Rodamco en Royal Dutch Shell ver achter. Arend Jan noemt deze fondsen de zondige zeven, omdat het de beroerdste aandelen binnen de AEX zijn.

Het meest pijnlijke is dat deze fondsen dit jaar niet alleen keihard zijn afgestort, maar ook minder hard zijn hersteld. Vooral dat laatste is voor de meeste beleggers extreem irritant. Het onderstaande lijstje bewijst maar weer dat het niet verstandig is om blind de hardst gedaalde aandelen op te pikken.

Hoe verleidelijk ook: niet doen. Er is immers vaak een reden waarom die koersen zo zijn afgestort. Ok, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Een leuk voorbeeld is ASMI dat halverwege maart eventjes 40% lager stond, maar ook Basic-Fit en Accell zijn vanaf de bodem aardig hersteld. Dit maakt de beurs ook zo leuk: er zijn namelijk altijd uitzonderingen.

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag beperkt. De Zwitserse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten naar -0,48%, maar dan hebben we het wel gehad.