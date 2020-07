Robin Hood doet meer slecht dan goed?

(AJK) Gelukkig hebt u in de Koffiekamer betere manieren...

Robinhood reportedly installed bulletproof glass after frustrated traders kept showing up at its ... https://t.co/BbDz9ifEug via @YahooNews — Today's Group (@TodaysGroup) July 10, 2020

Jongeren, leken en minder vermogenden ook toegang verlenen tot de beurs, het idee is zeker democratisch bij de zogenaamde en veelal gratis beleggen apps en brokers. Op een speelse manier kennis maken handelen en beleggen, die gedachte. Helaas... Lees mee met NYT van twee dagen geleden over Robin Hood.

Of het moet kunnen en mogen, beoordeelt u zelf maar. Ik vrees echter dat dit op een drama uitloopt. Net als twintig jaar geleden is er dan weer voorgoed een generatie verloren voor de beurs. Met handelen, beleggen en speculeren heeft het ook niets te maken: het is gokken, rotzooien en stunten. NYT:

In the first three months of 2020, Robinhood users traded nine times as many shares as E-Trade customers, and 40 times as many shares as Charles Schwab customers, per dollar in the average customer account in the most recent quarter. They also bought and sold 88 times as many risky options contracts as Schwab customers, relative to the average account size, according to the analysis.

Ik schrijf gratis altijd cursief bij gratis brokers. Er zijn altijd inkomsten. Robin Hood verkoopt de order flow. Die wil de hele markt hebben, want het is zowat gratis geld verdienen met ik zou bijna zeggen die kudde suckers in de markt van Robin Hood. Bitcoin is ook een populair adres voor profs om nitwits leeg te trekken.

For each share of stock traded, Robinhood made four to 15 times more than Schwab in the most recent quarter, according to the filings. Industry experts said this was most likely because the trading firms believed they could score the easiest profits from Robinhood customers.

Die suckers zijn intussen wel goed voor marktimpact. Robin Hood is echt groot. Ongelooflijk eigenlijk. Hoeveel geld is er wereldwijd wel niet serieus belegd, het gros via instituties. En dan laten we de prijzen daarvan mede bepalen door een stelletje veel te jonge gokkers die g.e.e.n. i.d.e.e. hebben wat ze doen.

In May, Robinhood said it had 13 million accounts, up from 10 million at the end of 2019. Schwab said it had 12.7 million brokerage accounts in its latest filings; E-Trade reported 5.5 million. That growth has kept the money flowing in from venture capitalists. Sequoia Capital and New Enterprise Associates are among those that have poured $1.3 billion into Robinhood. In May, the company received a fresh $280 million.