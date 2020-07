BeursVandaag: Miezerig

Dit beursverslag van Reuters is denk ik exemplarisch voor deze markt.

Naar gelang de koersen stijgen of dalen zijn we bezorgd of opgelucht over corona en/of economie en de Nasdaq 100 - technologie dus - zet gewoon steeds nieuwe all time highs neer. Zijn er verder nog vragen?

The S&P 500 and Dow dropped as investors worried about another round of business shutdowns to contain a surge in coronavirus cases, while the tech-heavy Nasdaq closed at another record high. More here: https://t.co/6LvQv0w8ZN pic.twitter.com/MbIki3MCmb — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2020

We zien het ook bij ons, de technologiefondsen doen geweldig, defensief doet wat het moet doen en cyclisch, commodity-waarden, financials en vastgoed liggen slecht, heel slecht. Vandaag weer? De futures dalen na een wisselend Wall Street en een lager Azië. Zelfs China moet terug en olie is de grootste daler.

Geniet nog maar even van een dagje betrekkelijke rust op de beurs, want vanaf volgende week is het Q2-cijferseizoen geblazen met bij ons meteen al ASML, ons grootste beursfonds. Dit is nu eigenlijk het enige nieuws. Kijk, hier is een crisis ook weer goed voor. Bedrijven gaan versneld voor mean & lean, zoals hier ING.

Er zijn van die dagen... Terwijl ik dit bericht spot, popt in mijn Reuters een koersdoelverlaging van een eurootje voor ING van Deutsche Bank op.

Het CBS heeft ook nog nieuws. Brrr, dit is de grootste daling in elf jaar.

Hier is het koersenbord, alles kleurt dus rood, maar wel overwegend met een nul voor de komma. De Amerikaanse rente daalt één basispunt en de Duitse ook. Opvallend, de Zwitserse zakt vijf.





En dan nog even dit

Zei ik daar een beurs op twee snelheden:

“We do think that some kind of regime shift will happen and will give value a chance to outperform,” https://t.co/MNu49NYZAc pic.twitter.com/WsgpvowsbL — jeroen blokland (@jsblokland) July 10, 2020

U blijft u verbazen over China:

JUST IN: Chinese megacap shares fall about 2% after two state-backed funds trim holdings in a sign the government wants to slow down the rally https://t.co/tcKKiPLhPj — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2020

De Amerikaanse minfin:

“The number one issue that I’m focused on is jobs,” Treasury Sec. Mnuchin says about the economic impact of the coronavirus crisis. “Our job won’t be done until we get everybody back to work.” https://t.co/Vj8VmzcfMT pic.twitter.com/9OBJC9SR4R — CNBC (@CNBC) July 10, 2020

Dit is fors:

As a result of the coronavirus pandemic, empty Manhattan apartments have reached record levels. In an effort to fill all those vacant apartments, landlords are dropping prices and offering ever-larger incentives. https://t.co/exxuQs7JVO pic.twitter.com/6g3fXRBQrl — CNBC (@CNBC) July 10, 2020

Vol geraakt:

The Walgreens Boots Alliance said it would close stores, cut jobs and suspend share buybacks as the lockdown hammered its ailing Boots UK division. More here: https://t.co/1AF5L3A4GB pic.twitter.com/TUdB48R4sE — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2020

Hé:

Fed balance sheet below $7 trillion, repo drops to zero for first time since September https://t.co/3pHU1ZTUYh pic.twitter.com/f8RGQ0mUzD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2020

Gratis geld en gratis inkomen, wat willen we nog meer :-)

The strangest recession in history: Recessions don’t usually result in personal income soaring, but this one has thanks to government support around the world, DB's Reid says. pic.twitter.com/HpP5gA5BUP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 9, 2020

Good luck and be careful out there:

