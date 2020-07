TA: AEX maakt uitbraak ongedaan

De mid-term opwaartse trend is Technisch toch nog gewoon intact?Technisch gezien hebben AEX S&P Dow etc een mooi correctie patroon vervolledigd. Dus kunnen we nu gewoon de trend verderzetten. Zuiver Technisch.



Fundamenteel weet men het nog niet. Het moet nog even dagen dat Corona in de VS niet meer onder controle is. Geen contact tracing meer mogelijk in veel Staten. 4th of July infectiegolf komt er nu aan. Over twee weken golf naar het ziekenhuis gaat nu komen. IC’s zijn al voller. Zullen dan overspoeld worden. Men zal keuzes moeten gaan maken wie wel en wie niet. Nog een paar weekjes geduld. Zoals CNN beschrijft: “The US is diving into a dark Covid hole -- and there's no plan to get out”



Ja ... geld printen en de economie open houden. We zullen zien of mensen dat laatste gaan blijven volgen. Want men gaat uiteindelijk wegblijven van events, restaurants, bars, op vakantie, ... etc etc.