Slotcall: Jaar van tech

De AEX sluit door een ronduit beroerd laatste handelsuur met een verlies van 0,8%. Alleen de Duitsers (+0,0%) houden het hoofd nog boven water. De DAX profiteert immers van meevallende halfjaarcijfers van zwaargewicht SAP (+4,8%).

De omzet uit softwarelicenties daalde in het tweede kwartaal weliswaar met 18%, maar de markt ging uit van een min van bijna 40%. Daarnaast stegen de cloudinkomsten met dik 21%. De goede cijfers van SAP zijn overigens niet de reden waarom onze technologie-aandelen stijgen.

Gisteren spoot de Nasdaq op het slot nog even flink omhoog en dan doen ASML (+0,1%), ASMI (+1,9%) en Prosus (+1,3%) vaak mee. Technologie heeft momenteel het momentum. De 1 million-dollar question is voor hoelang.

Uiteraard kan ik op deze vraag niet het gewenste antwoord geven. De markt is op korte termijn immers niet te voorspellen. Voor de lange termijn is dat een ander verhaal, aangezien de winsten en dividenden van bedrijven door de jaren heen gemiddeld groeien, met hogere aandelenkoersen als gevolg.

Het jaar van Tesla

De kans is groot dat juist de techfondsen dit decennium stevig doorgroeien. Er is een digitaliseringsrevolutie gaande die zijn weerga niet kent. Een mooi voorbeeld is autonoom rijden. Tesla ligt op pole position om als eerste autobouwer een volledige zelfrijdende auto te ontwikkelen.

Topman Elon Musk verwacht zelfs dit jaar al een zelfrijdende auto te presenteren. De markt is al aardig vooruitgelopen op het goede nieuws, want de koers van Tesla staat dit jaar zo'n 220% hoger. Dat terwijl de Duitse autobouwers juist een pak rammel hebben gekregen.

Het probleem van een aandeel als Tesla is altijd de hoge waardering, zo ook nu. De verwachte winst per aandeel voor 2022 bedraagt $18. Bij een koers van $1400 komt de koerswinstverhouding dus uit op 78. Tja, dat zijn prijzen die niet bij een autobouwer horen.

Maar goed, Tesla zit ook nog in de zonneparken dus sluit ik niet uit dat de autobouwer binnen no time een duurzaamheidsconglomeraat wordt. Dan is die hoge waardering misschien weer gerechtvaardigd. Tja, lastig.

Misschien moet Tesla dit maar gaan doen. Dan wordt het aandeel gelijk een stuk goedkoper:)

Maybe Tesla should go ahead and do a 100-for-1 stock split.



?? — Dave Lee (@heydave7) July 6, 2020

Chippers in de lift

Ook de chippers zijn de grote winnaars van de digitaliseringsrevolutie. Neem de aanleg van een nieuw 5G netwerk. Zonder hypermoderne chips is het natuurlijk onmogelijk om een goed 5G-netwerk op poten te zetten.

Het moet gek lopen, wil Besi (+0,7%) hier geen graantje van mee pikken. Het komt dus niet als een volslagen verrassing dat de chipper uit Duiven rondom de hoogste koers ooit noteert. ASMI (+1,9%) doet er nog een schepje bovenop en zet een nieuwe all time high op het bord.

Rentes

Het is risk-off op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse yield zakt drie basispunten naar -0,33%.