BeursVandaag: Technologie dus

Het is bullish op de borden en dit is eigenlijk het enige beursnieuws nu op het Damrak. Aldus FD, dat echter geen bedrag meldt:

Ahold Delhaize overweegt om zich te mengen in de strijd om Hema. Het supermarktconcern heeft daartoe zakenbank Lazard in de arm genomen. Potentiële kopers van Hema hebben tot maandag om hun interesse voor de winkelketen kenbaar te maken.



De insteek van Ahold Delhaize zou vooral defensief zijn: het moederbedrijf van Albert Heijn wil voorkomen dat concurrent Jumbo met Hema aan de haal gaat. Dat zeggen verschillende bronnen, op voorwaarde van anonimiteit. Een woordvoerder van Ahold Delhaize wil niet reageren.

ASMI:: naar €150 van €115 - Deutsche Bank

ASML: naar €310 van €250 - Deutsche Bank

DSM: naar €145 van €140 - Jefferies

Philips: naar €45 van €44,11 - Morgan Stanley

Randstad: naar €41 van €28 - Deutsche Bank

Signify: naar €30 van €27 - Citigroup

Kiadis: naar €2,40 van €2 - Jefferies

De brede markt staat er keurig bij, maar een trigger is er niet en ook de networks zijn niet stellig, U ziet het, weer nieuwe records voor de Nasdaqjes in New York, want technologie blijft maar gáán. Ja, eens niet meer, klopt, maar wannéér? Er gaat geen belletje en u kan het uiteindelijk goed hebben, maar tegen welke prijs?

Daar bedoel ik vooral misgelopen rendement mee, misschien is dat nog wel een grotere bleeder dan verliezen. Daar zou ik wel eens onderzoek naar willen zien. Enfin, de koersen dus. Alleen olie laat het afweten. De dollar, Amerikaanse en Duitse rentes doen vlak.

Dichtstbijzijnde topje voor de AEX is 580,21, dat lijkt me net even te ambitieus voor vandaag, maar u weet maar nooit. De volatiliteit is nog altijd hoog. Ik weet niet waar ik aan de onderkant moet kijken. Hm, misschien niet zo'n goed teken :-)

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Ja, dit is alles:

07:21 'Ahold Delhaize overweegt bod op HEMA'

08 jul Wall Street kleurt groen

08 jul Airbus sleepte in juni geen nieuwe orders binnen

08 jul 'Google staakt cloudproject China en andere 'gevoelige' markten'

08 jul 'Wirecard op radar Justitie VS'

08 jul Wall Street laat gemengd beeld zien

08 jul Baas Commerzbank eind 2020 weg, zoektocht opvolger uitgebreid

08 jul 36.000 banen op de tocht bij United Airlines

08 jul ING sterkste daler in AEX, Kiadis blinkt uit op Damrak

De AFM meldt deze shorts en dat zijn er ook niet echt veel:



De agenda puilt evenmin uit, let wel even op die jobless claims:

01:50 Japan fabrieksorders mei +1,7% MoM (verwacht -5,4%)

03:30 China inflatie CPI jun 2,5% (2,7%)

03:30 China inflatie PPI jun -3,0% (-3,3%)

14:30 VS wekelijkse jobless claims 1375K

16:00 VS groothandelsvoorraden mei -1,2% MoM

Synergie? Misschien wel zo verstandig:

Vanmiddag:

It’s hard to get a clear answer, since weekly jobless claims and the monthly employment report appear to tell very different stories.https://t.co/PRBmkdM187 — MarketWatch (@MarketWatch) July 9, 2020

Intussen bij de concurrentie, u weet wat ik bedoel:

Daimler is set to make deeper cost cuts, with the Mercedes Benz maker saying more action is needed ahead of an expected second-quarter operating loss. Read more here: https://t.co/U5HH6XPVpt pic.twitter.com/xzDrO446Qb — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2020

Hier is 'ie al:

Tesla very close to Level-5 autonomous driving technology, Musk says https://t.co/CdhEOGmO3s pic.twitter.com/b6QNZVVJ2h — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2020

Is wel zo:

Put These Charts on Your Wall … 2020 Edition



New post...https://t.co/kPS7AdJo7m pic.twitter.com/5az4AOPoDY — Charlie Bilello (@charliebilello) July 7, 2020

Zo:

United Airlines is preparing to send 'gut punch' potential furlough warnings to its 36,000 U.S.-based workers. Read more here: https://t.co/O8I9i1Quk4 pic.twitter.com/fiaZhoH7dm — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2020

Naast goud is er ook nog...:

Wow chart! #Silver has risen to its highest level since last September, up a whopping 55% from the low in March. pic.twitter.com/vAgzy8Vmy8 — jeroen blokland (@jsblokland) July 8, 2020

Verhip:

The coronavirus spurs emerging market investors to seek returns in ESG https://t.co/ORqjBoPnKB — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2020

Goh!

Analysts are starting to express some skepticism about high-profile tech rallies https://t.co/qppn4JMdEf — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2020

U verwacht het niet:

Hedge funds lost a record 7.9% in the first half of the year on an asset-weighted basis https://t.co/K03nHUJUpt — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2020

Hoe luidt Robin Hood in het Chinees?

‘There’s no way I can lose’: Inside China’s stock-market frenzy https://t.co/zWdW3XsUSx — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2020

Knap verhaal:

Hong Kong is becoming an active center for trading stock in some of China’s largest technology groups, bolstering the case for more secondary listings of U.S.-listed Chinese companies https://t.co/ZmfvpWL5Xv — The Wall Street Journal (@WSJ) July 9, 2020

Ja:

Global GDP tracker signals a rebound, but now comes the hard part https://t.co/BjtSFpd33s via @DanHanson41 @TomOrlik pic.twitter.com/DqjWBliRh6 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) July 8, 2020

Inderdaad:

