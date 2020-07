TA: Sterke Midkappers

Ook onder de Mikappers zien we sterke technische plaatjes, zoals onder andere bij BESI en FlowTraders.

Vandaag bekijk de AMX, de Nederlandse Midkap-index. Deze index volgt de 'middelgrote' aandelen op onze beurs.

Net als de AEX en de ASCX wist ook de AMX in de afgelopen weken een serie stijgende koersbodems neer te zetten. Dat is doorgaans positief: het geeft aan dat beleggers op een hoger niveau instappen en bijkopen.

Verschillen

De Midkap-index staat nog 5,3% onder zijn topje van begin juni op 805,34. De AEX heeft de recente top 573,46 reeds gebroken. De ASCX moet nog zo'n 8,5% overwinnen om de horde 900,51 (topje van 8 juni) te passeren.

Ook in het herstel tussen de verschillende deelindices zien we verschillen. De AMX steeg ruim 40% vanaf de bodem 543,63, die op 19 maart is neergezet. De ASCX is vanaf de bodem 607,03 op 20 maart 37% opgelopen. De AEX was het sterkst; deze barometer wist vanaf de maartbodem rond 389,60 bijna 47% te herstellen.

Ook de Nederlandse Midkap-index is nog niet door de 200-dagenlijn gebroken, net als de ASCX. Desondanks zijn er een paar technisch sterke Midkappers. In de afgelopen maanden hebben wij speculatieve kortetermijn-koopadviezen gegeven voor onder andere, Arcadis, BasicFit, FlowTraders en WDP (Warehouses De Pauw). Met deze fondsen maken we leuke ritjes.

Sterke aandelen op lange termijn

Ook voor de defensieve langetermijnportefeuilles zitten er sterke aandelen tussen, zoals o.a Corbion en BESI.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse Midkap-index voor de korte termijn en BESI voor de lange termijn.

Korte termijn: midkap probeert door te zetten

De AMX-index heeft het lastig. Recent verbeterde de index op de korte termijn, nadat de correctieve fase naar boven werd gebroken. Maar het herstel zet niet goed door. De Midkap-index laat nog wel hogere bodems zien, waarvan de laatste rond 733,61 (bodem van 29 juni).

Eerdere bodems waren gevormd rond 716,63 (medio juni) en 653 (in mei). Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 805,34 (top van 8 juni) noodzakelijk. Eerstvolgende koersdoel ligt rond 875,15 (top van begin maart), daarna rond 989,73 (top van medio februari).

Lange termijn: BESI oogt sterk

Besi ligt er technisch bezien prima bij. Wij hebben BESI begin vorig jaar in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille opgenomen. Ons eerste koersdoel ligt op de top van 30 maart 2018 rond 44,60. Voor een duurzame verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. Daarna wordt 55 ons volgende opwaartse koersdoel.

Belangrijk is dat steun intact blijft. Deze hebben we recent verhoogd naar 33,84 (bodem van 29 mei), teneinde de stevige winst te beschermen.