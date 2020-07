De markt verslaan is een keuze! Nou, mooi niet dus

Als u een zaaltje beleggers vraagt wie ieder jaar consequent de markt verslaat, gaan er (veel) vingers de lucht in. Of het zo is... en wat doet u dan eigenlijk in dat zaaltje, als u zo goed bent? De 3% kosten plus 20% performance fee-club bakt er in elk geval niets van, zoals ik hedge funds altijd noem.

Met 3% kosten plus 20% performance fee is dat als fondsmanager geen probleem, daar rijd je Ferrari van. Voor de klant wel, leergeld voor eigen greed. Als u googelt weet u snel dat u met het gemiddelde hedge fund nooit de markt verslaat. Geldt ook voor beleggingsfondsen en bij trackers staat het zelfs in de folder.

Sowieso, wat is het nut van de markt verslaan, behalve dat het uw ego kietelt? Nou geef ik grif toe dat dit een zalig gevoel kan zijn, maar ik denk dat de meesten van ons aan de beurs zitten om een bepaald doel te bereiken: pensioen, (tweede) huis, studie kinderen, eigen zaak beginnen, dure auto of wat dan ook.

Het gaat erom dat u dit bereikt binnen de door uw gestelde termijn en met dito risico en kosten. Als u dan ook nog de markt verslaat is het helemaal leuk. En ach ja, die hedge funds. Als u ieder jaar al met 3% plus 20% achterstand begint, wordt het in ieder geval moeilijker om zelfs maar uw doelen te halen.

Om over de markt verslaan maar te zwijgen.