ECB balans 53% BBP EU: nou en of nou ja?

Haha, die Trump maakt het leven van de fact-checkers wel erg makkelijk. "China Virus Mortality Rate is among the LOWEST of any country."Als ik op www.worldometers.info/coronavirus het aantal doden/1M inwoners filter, staat VS op plek 206 (van 215 landen). Alleen enkele Europese landen hebben nog slechtere cijfers (Spanje, UK, Frankrijk).