Tracker Tips: Klimaatneutraal beleggen

Categorie: Trackers

ETF-aanbieder Lyxor komt met een viertal trackers, die als eerste ter wereld blootstelling bieden aan het zogeheten Klimaatakkoord van Parijs. Hierover heeft de Technical Expert Group (TEG) van de Europese Commissie in september vorig jaar een rapport gepubliceerd, waarin werd ingestemd met de publicatie van twee soorten klimaatindices, te weten CTB en PAB. CTB vs PAB PAB staat voor de Paris-Aligned Climate Benchmark en CTB houdt in Climate Transition Benchmark. CTB is specifiek gericht op een koolstofarm traject, terwijl PAB strengere eisen stelt op het gebied van energie-efficiëntie en de globale langetermijn-doelstellingen die het Klimaatakkoord van Parijs nastreeft. Deze referenties hebben tot doel om de transparantie voor investeerders te vergroten en greenwashing te ontmoedigen, aldus TEG. Praktische bezwaren Scientific Beta, een speler op het gebied van smart bèta-indices, heeft een kritsiche noot geplaatst bij deze klimaatindices. Volgens CEO Noël Amenc zorgt de aard van de referenties ervoor dat de gewichten van de onderliggende aandelen meer afhangen van de beursresultaten dan van hun ecologische prestaties. Hier wordt duidelijk dat het in de praktijk moeilijk is om alle neuzen dezelfde duurzame kant op te krijgen. Het blijkt een ware beproeving te zijn om een benchmark samen te stellen die een pure afspiegeling vormt van enerzijds een maatschappelijk verantwoorde benchmark en anderzijds een financieel werkzame oplossing. Er ligt dus een grote uitdaging voor de indexbouwers van deze wereld. Dit geldt ook op het vlak van ESG-, SRI- of impactbeleggen. Lyxor-assortiment Met een blootstelling aan aandelen uit de eurozone, de VS, mondiale en Europese aandelen zijn hier vier ETF's die als eerste ter wereld de uitstoot van broeikasgassen van een bepaald bedrijf integreren. De Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate UCITS ETF met ticker EPAB en isincode LU2195226068 is vanaf nu te verhandelen op Euronext Parijs en heeft een lopende kostenratio van 0,2% op jaarbasis. Met deze tracker krijgt u als belegger exposure aan verwante large- en midcapaandelen in de eurozone. De Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF en de Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate UCITS ETF zullen respectievelijk in juli en september van dit jaar op de London Stock Exchange en Xetra een beursnotering krijgen. En de Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF wordt eveneens in september op de Duitse Xetra gelanceerd. In bovengenoemde collectie worden bedrijven uitgesloten die actief zijn op het gebied van kolen en productie boven een bepaald niveau van olie-, aardgas- en koolstofintensieve elektriciteit. Daarnaast worden bedrijven gemeden die betrokken zijn bij controversiële wapens, tabak of het schenden van maatschappelijke normen. Decarbonisatie De indices zijn onder andere gebaseerd op het Transitional Pathway-model van dataspecialist Trucost, dat de toekomstige uitstoot van broeikasgassen van de emittenten voorspelt. Ofwel, wat moet het bedrijf gaan doen om een ??koolstof(CO2)-arm traject te volgen? Arnaud Llinas, hoofd van Lyxor ETF en indexering, merkte op: "EU-klimaatbenchmarks zijn slechts een van de manieren waarop Europa het voortouw neemt op het gebied van klimaat. Bij Lyxor geloven we in de kracht van indices en ETF's om op gegevens voort te bouwen en kapitaal op grote schaal te verschuiven naar een klimaatneutrale economie." "Met deze verbetering van ons klimaat-ecosysteem in de ETF’s, helpen we investeerders hun ambities op het gebied van decarbonisatie naar een hoger niveau te tillen en een nog groenere aanpak te hanteren door uitsluiting van fossiele brandstoffen."

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.