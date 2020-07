De AEX, de winsten en... een eerste zwaluw?

het is en blijft wachten op de eerst winstwaarschuwingen, ik kan me bv niet voorstellen dat bv een Heineken zijn winst op pijl kan houden terwijl wereldwijd alle restaurants, cafe's voor 3 maanden gesloten zijn geweest. om maar een voorbeeld te geven. ook de auto industrie heeft behoorlijk lang stil gelegen en dat moet toch ook in de cijfers te zien zijn lijkt mij. Maar ik ben maar een simpele ziel die het waarschijnlijk niet snapt, de beurs is al tijden geen echte afspiegeling meer van de economie, wordt hoog gehouden door instanties die zich helemaal niet met de beurs zouden moeten en mogen bemoeien, thans niet als je zegt een vrije markt na te streven. ben benieuwd wanneer dit op pompen van de beurzen eens wordt afgestraft, maar dat denk ik eigenlijk al sinds QE 2008 zolang men het volk nog weet te overtuigen dat dit zo goed is zal het voorlopig wel zo blijven, gezond is het niet