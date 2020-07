De AEX, de winsten en... een eerste zwaluw?

(AJK) Over precies een week verhapstukken we de H1-cijfers van ASML. U weet het, als het goed tenminste, dat u hier niet al te veel van moet verwachten. Vooral Q2 vergeten we héél snel, maar hoe moet het met H2? Ik kan me niet voorstellen dat veel bedrijven een gedetailleerde juich-outlook afgeven.

Van de #AEX moeten we het ook al niet hebben pic.twitter.com/LVyH0IfgEy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 8, 2020

Als ik de AEX versus de huidige verwachtingen 2020 neem, zie ik echter een eerste zwaluw. Of de soep wordt wat minder heet... Noem het een green shoot, want moet u zien hoe vooral die torenhoge waardering meteen punten terug moet. Het is echt een zwaluw, maar wel de grootste uptick sinds eind 2018.

Dat is deze week gebeurd, want zondag maakte ik dezelfde grafiek nog. Het blauwe, groen en rode lijntjes hebben een varkensstaartje omhoog gekregen.

Hier is de AEX terug tot de beruchte zomer 2000, toen de index 700 aantikte. Strikt genomen is de AEX nu duurder dan toen. Alleen, toen haalden met name de tech-bedrijven in de index amper omzet, omdat ze veel praatjes, maar weinig business hadden. Nu is er een omzet- en winstdip door een gezondheidscrisis.

Als het goed is, ebt dat weg, hoewel er altijd bedrijven zijn die blijvende schade hebben, of zelfs het loodje leggen. Daar staat tegenover dat er ook concerns zijn die profiteren en een groei-boost laten zien. En dan weet u nog niet wat de beurs er mee doet. Zie de AEX 2007 en begin 2008. Niet duur? Wel een dikke krach.

In al die twintig jaar war er echter één constante: er wordt iedere dag bubbel groep en een krach voorspeld.