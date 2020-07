Slot: Kiadis leeft weer

De AEX leek vanochtend onder leiding van nieuweling Prosus even aardig te stijgen maar gedurende de dag sloeg metaalmoeheid toe. Na een hoogste punt rond 577/578 zakte de beursgraadmeter weg tot aan het slot aan toe. Uiteindelijk sluiten we 0,6% lager op 572.18. Hoewel op papier een lichte daling sloot de meerderheid van de aandelen lager: het lijkt steeds vaker ASML tegen de rest. In de AEX daalden 19 van de 25 aandelen en bij de AMX (-1,3%) daalden 20 van de 25 aandelen. Het is dit jaar ook en vooral de kleine aandelen die het moeten ontgelden. Als ik de kleinere indices AMX en AScX uitdruk in AEX-getallen dan zien we dat waar de AEX zelf teruggestegen is naar 572 de AMX (-16%) nog op 507 staat te koekeloeren en de mini-index AScX zelfs rond de 488 (-19%). Nieuws vandaag De verrassing van de dag komt van Kiadis (+53%). Het minuscule biotechbedrijfje, met tot gisteren een beurswaarde van ca. €55 mln, sluit een prachtige deal met de Franse farmareus Sanofi. En dat voor een klein ontwikkelingsprogramma dat nog niet eens officieel aangekondigd was. Sanofi heeft een medicijn tegen beenmergkanker dat beter werkt wanneer NK004 van Kiadis toegevoegd zou worden. Dat gaat nu onderzocht worden en als dat gaat werken is het bingo voor Kiadis. Maximaal wordt er dan €858 mln extra betaald en Kiadis zou ook een (klein) deel van de omzet krijgen. Grote verrassing bij Kiadis https://t.co/tWRbtu6yd7 via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 8, 2020 Deutsche Post Leuk nieuws van Deutsche Post dat weliswaar een hogere winst boekt door de stijging bij Pakketten, maar dat weer uitdeelt aan de werknemers: alle 50.000 werknemers krijgen een bonus van €300 waarvoor €200 mln gereserveerd wordt. Deutsche Post DHL geeft half miljoen werknemers bonus van 300 euro https://t.co/iotOwQ0tnH pic.twitter.com/ydLyyquL5G — HLN.BE (@HLN_BE) July 8, 2020 PostNL stond even boven €2 vandaag en laten we hopen dat de postmedewerkers, ik gun ze natuurlijk het allerbeste, dit niet lezen anders kan Herna ook weer aan het uitdelen slaan. Omdat veel meer mensen online bestellingen doen en meer mensen thuis zijn, kunnen pakketvervoerders veel efficienter werken. Goud door $1800 De goudprijs stijgt door en staat inmiddels boven $1800. Gisteren kwamen we al even terug op de goud/zilver ratio die maar tegen die 100 aan blijft schurken. Ook de goudmijnaandelen doen het heel goed: de Van Eck Junior Gold Mine Index ETF is dit jaar 22% hoger terwijl de goudprijs zelf 19% hoger is. Niet echt een hefboom dus tot nog toe. Olie ligt vrij stabiel rond $43 en terwijl de Amerikaanse oliefondsen licht hoger zijn moet Shell opnieuw fors inleveren. De dividendkorting wordt de Koninklijke niet snel vergeven. Misschien dat Shell wat goede sier kan maken met haar waterstofinvesteringen, Timmerfrans gooit daar in t FD een balletje over op. Timmermans: ‘Overal waar ik kom, praat men over waterstof’ . https://t.co/AGDIYoxINM #FD #Europa — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 8, 2020 Zal ook wel niet helpen allemaal. Klimaataandelen liggen goed, uitstekend zelfs maar Shell heeft zichzelf nog niet in die groep kunnen positioneren. Wall Street De Dow Jones en S&P500 doen het kalmpjes aan maar de Nasdaq stijgt door, opnieuw 0,7% erbij vandaag en we staan alweer op 10.600 punten. Grote stijgers zijn Spotify (interessant, lees hier meer), Alibaba en Twitter. Tesla doet het een dagje rustig aan met slechts een kleine stijging van 0.1%. Rentes Die houden het wederom dicht bij huis vandaag:

Analistenadvies: IMCD: naar €83 van €68 - Deutsche Bank

Kiadis: naar €2,70 en Buy - Kempen De agenda van morgen: 01:50 Japan fabrieksorders mei-5,4% MoM

03:30 China inflatie CPI jun2,7%

03:30 China inflatie PPI jun-3,3%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS groothandelsvoorraden mei-1,2% MoM Op de IEXONE kunt u verder alle koersen van uw gading opzoeken. Prettige avond en morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

