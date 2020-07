Bedrijven:meer kans op voortbestaan



Meer ondernemers vertrouwen erop dat

hun bedrijf de economische crisis door

het coronavirus overleeft.In de meeste

sectoren denkt meer dan de helft van de

bedrijven nog langer dan een jaar te

blijven bestaan,meldt het CBS.



Met name de reisbranche is positiever

geworden.In mei dacht nog 10 procent

van deze bedrijven dat ze over een jaar

nog zouden bestaan.Bij de nieuwe meting

van juni had 51 procent dat vertrouwen.