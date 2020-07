BeursVandaag: Mat

Om maar meteen met het enige, maar wel goede nieuws op het Damrak te starten. Maak u op voor koersgeweld. ANP:

Kiadis Pharma heeft een licentiedeal gesloten met het farmacieconcern Franse Sanofi, waarbij de biotechnoloog een up front betaling van 17,5 miljoen euro ontvangt. Volgens Kiadis kan de deal in potentie meer dan 857 miljoen euro opleveren.

Vooruit, TomTom heeft ook nog nieuws, maar geen financiële details:

08 Jul - 07:30:39 [RTRS] - TOMTOM NV - EXTENSION OF ITS GLOBAL DEAL TO PROVIDE MAPS AND TRAFFIC DATA TO MICHELIN TRAVEL PARTNER

Nakomertje, is dit misschien goed nieuws voor Alfen?

Het Rijk en de regio leggen samen 30 miljoen euro op tafel voor laadpalen voor elektrische auto's, vrachtauto's en zelfs binnenvaart. Volgend jaar moeten er elke dag 213 nieuwe oplaadpunten bijkomen, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Als u dan toch bezig bent, let dan ook maar op PostNL? En hopelijk denkt Herna Hold my beer Corné, als ze dit ziet.

Deutsche Post waarschuwt de winst komt hoger uit komt dan eerder verwacht. Ik denk dat dit de uitzondering zal zijn in dit winstseizoen. — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 8, 2020

Nog een weekje tot het nieuwe cijferseizoen - over precies een week kauwen we op ASML - en tot die tijd moeten we het doen met dat we volgens de networks de ene dag bezorgd en de volgende weer opgelucht zijn over corona en economie. Uiteraard naar gelang de koersenborden rood of groen kleuren.

Het is nu rood, dus.. Juist. De futures ogen wat mat na een verliesbeurt Wall Street. Tesla sloot wel weer op een all time high en Nvidia is even waard als Intel. Verder ziet u nu weinig beweging, wel stijgt Shanghai. Weer. De Amerikaanse en Duitse rentes doen welgeteld nul basispunten hoger of lager.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Wel trekt Google zich eindelijk het lot van Deutsche Bank aan, als ik dit zo lees. Ik vind het best gewaagd, want personal finance appjes van DB in Android: zijn er vrijwilligers...?

Google gaat Deutsche Bank helpen met het verbeteren van de IT-systemen en het gebruik van clouddiensten. Dit levert in de toekomst mogelijk ook nieuwe op Google-technologie werkende financiële producten en diensten op.

Analistenadvies luidt:

IMCD: naar €83 van €68 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts en bij BAM nemen ze met -0,3% af:

Om 09:00 uur is de Oostenrijkse handelsbalans aan de beurt en om 12:00 uur zijn er nog Braziliaanse winkelverkopen

16:30 VS olievoorraden

Knopen doorhakken is niet Des Haags:

Wel of geen Huawei in de Nederlandse netwerken? Nog altijd niemand die het weet https://t.co/DpQYpt8xn0 pic.twitter.com/bHpU9FonCx — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 8, 2020

Met inlog, maar de boodschap is duidelijk:

For subscribers: BlackRock downgrades U.S. stocks, citing rising coronavirus cases and stimulus running out. https://t.co/pv2o7h07us Check out @CNBCPro for a free trial. — CNBC (@CNBC) July 8, 2020

Voor in de agenda:

Samsung's next major smartphone launch set for August 5 https://t.co/ZOXN7eXSvj — CNBC (@CNBC) July 8, 2020

Deze:

Uber CEO Dara Khosrowshahi on the Postmates deal and the food delivery business: “It allows us actually to start pivoting into adjacent categories, such as grocery.” https://t.co/hQKN0dR6qR pic.twitter.com/Y4bX2j30mZ — CNBC (@CNBC) July 8, 2020

De druk is enorm, u kunt ook zeggen dat het bedrijf de rug recht houdt?

Organizers of a growing Facebook advertising boycott, who want the company to take concrete steps to block hate speech and misinformation, said they saw ‘no commitment to action’ after meeting with Chief Executive Mark Zuckerberg https://t.co/9X2Z3PKLb3 pic.twitter.com/RS7I37bWGB — Reuters (@Reuters) July 8, 2020

Nog een oorlog:

Walmart's membership program is set to launch later this month at $98 a year, about $20 cheaper than the annual fee for Amazon Prime. Read more here: https://t.co/IlBL01uodE pic.twitter.com/R8zk4BnpNF — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2020

Intussen...

Kijk:

Boeing settles nearly all Lion Air 737 MAX crash claims: filing https://t.co/VF08967oXp pic.twitter.com/4blQQPdSOR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2020

Dat zat er in:

Germany's Lufthansa airlines announced it will cut a fifth of its leadership jobs in a restructuring plan to cope with the unprecedented global travel slump. Read more https://t.co/N10cyHlmrQ pic.twitter.com/LR0pTpEtCN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2020

En toch is het zo:

This is incredible. $NVDA is getting close to surpassing $INTC in terms of market cap to become the third biggest chip company in the world behind Taiwan Semi and Samsung. https://t.co/nxqC9xvH7h pic.twitter.com/Te8hU9Qf4h — Joe Weisenthal (@TheStalwart) July 7, 2020

Volgende rondje?

Fed policymakers worry growth plateauing, pledge more support https://t.co/SwkA7DbyX5 pic.twitter.com/BFrhbhLQRV — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2020

Weet u dat ook vast:

Christine Lagarde signals the ECB will keep policy unchanged at its next meeting https://t.co/VF37mmD4vl — Bloomberg (@business) July 8, 2020

Daar duiden de cijfers nog niet op:

Good Morning from #Germany where the economy looks set to outperform its European peers. Goldman Sachs expects a substantially lower peak hit to activity in Q2 and sees the German economy to recover its pre-crisis level well ahead of the 3 other large Euro area countries. pic.twitter.com/q7EPBWKrCJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 8, 2020

Tja:

How international sanctions over Hong Kong could threaten Wall Street https://t.co/yMrh2fq0L5 — Bloomberg Markets (@markets) July 8, 2020

Nog eentje, go!

ICYMI! #Earnings per share estimates for the S&P 500 Index have started to move up! ht @matthew_miskin pic.twitter.com/mAJeLIKkPH — jeroen blokland (@jsblokland) July 7, 2020

