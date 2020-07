TA: Smallcaps staan voor uitbraak

De Nederlandse Smallcap-index moet technisch nog een weerstand zien te breken

Doorgaans houd ik hier in detail de AEX technisch tegen het licht. Vandaag bekijk de ASCX, de Nederlandse index van de Small Caps. Deze index volgt de 'kleinere' aandelen, zoals Accel, AMG, Alfen, B&S, Brunel, ForFarmers, ICT, TomTom en van Lanschot.

Net als de grote broer de AEX vormde de Smallcap-index in de afgelopen weken weer een hogere koersbodem, die kopers in de markt signaleert.

AEX op korte termijn beter

Maar er zijn ook verschillen. Terwijl de AEX nipt boven haar weerstand is gebroken, staat de ASCX nog zo'n 5,5% onder haar topje van begin juni (900,51).



Ook is het herstel van de AEX forser. Vanaf de bodem van 607,03 punten op 20 maart is de ASCX met 38% opgelopen. De AEX wist daarentegen vanaf haar maartbodem rond 389,60 punten maar liefst 48% te herstellen.

Small Caps pareltjes

En last, but not least is de Nederlandse Smallcap-index nog niet door haar 200-dagenlijn gebroken. Desalniettemin herbergt de groep aandelen een scala aan mooie technische pareltjes.

In de afgelopen maanden hebben wij speculatieve Small Cap-koopadviezen gegeven voor onder andere, Alfen, B&S, Van Lanschot, WDP en Wereldhave. Afgezien van de laatste, maken we daar mooie ritjes mee.

Ook voor onze defensieve Tostrams-portefeuille zitten er kanjers in de Smallcap-sector, zoals Avantium.

Wellicht wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor €1 (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.









Vandaag bekijk ik de Nederlandse Smallcap-index en Avantium. Beide voor de korte termijn.

Korte termijn: ASCX vormt een hogere koersbodem

De Nederlandse Smallcap-index (ASCX-index) heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de toppen van april en mei. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er ligt een stevige horde rond 900,51 punten (de top van 8 juni), maar de ASCX-index beweegt binnen een stijgend trendkanaal.

De matige uptrend kan worden vervolgd indien de weerstand van 900,51 punten breekt. Het volgende koersdoel ligt in de zone tussen 1.1011 (het topje 3 maart) en 1.083 punten (de top van 20 februari).

De tussenliggende horde rond 923 punten wordt gevormd door de bodem van 15 augustus 2019. Deze zal tussentijds als weerstand fungeren.

Steun ligt rond 796,32 punten (de bodem van 29 juni).







Korte termijn: Avantium valideert opwaartse uitbraak

In de daling van juni heeft Avantium het oude uitbraakniveau van €5,59 met succes teruggetest. Avantium heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op €9,50 (gevormd op 5 januari 2018).

Positief is dat er in de junidip een hogere bodem is gevormd, boven het topje van 7 feburari rond €5,59. Zolang deze steun intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Het aandeel Avantium is opgenomen in zowel de speculatieve korte-termijnselectie in het Tostrams abonnement, als in de defensieve lange-termijnportefeuille.