BeursVandaag: Gaat het nog een beetje?

Er zijn cijfers van Samsung, maar het bedrijf splitst die niet uit. Gok maar hoe de chipdivisie het deed, want daar gaat het om.

Die zijn wel goed gelet op de tekst van het bedrijf. Ik lees echter -2% af ergens op een koersenbord in Korea. Er is wel ander goed chipnieuws:

ASMI: starten met over weight en €180 - Barclays

Samsung says its second quarter profits likely rose 23% https://t.co/yL0YfwXCjh — CNBC (@CNBC) July 7, 2020

Wellicht moet u het vandaag meer bij de verzekeraars zoeken, want wat een goed nieuws. Nu de banken nog. Ik zie helaas nog geen enthousiaste headlines van Aegon, ASR en NN zelf, als u begrijpt wat ik bedoel.

Onze inflatie (CPI) over juni komt uit op 1,6%, vooral alle gebakken lucht in ons land werd weer flink duurder. Internationaal trekt de Chinese beurs de aandacht, die maar blijft gaan en iedereen kijkt er nu ook naar. Pure particulieren- annex gokmarkt, wee u daarvan bewust als u een trackertje Shanghai ofzo wil wagen.

Intussen turf ik de Duitse industriële productie in mei op +7,8%, waar +10,0% werd verwacht. Beginnen de Duitsers te verzuideuropeaansen? Het steeds net niet. De start is nu lager na weer een mooi dagje met nieuwe toppen en records. Wat een weelde, maar wie is er niet sceptisch met al die hoge waarderingen?

De volatiliteit blijft ook maar hoog, ook wel een puntje. De Amerikaanse en Duitse rentes doen respectievelijk een basispuntje lager en vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:51 Samsung profiteert van toename internetverkeer

07:37 Prijzen voor consument in juni harder gestegen

06 jul Wall Street begint nieuwe beursweek met stevige winst

06 jul 'Herstel Franse economie verloopt sterker dan gedacht'

06 jul Duidelijke winsten voor beurzen New York

06 jul DNB: verzekeraars mogen weer dividend gaan uitkeren

06 jul AFM legt Aegon boete van half miljoen op

06 jul Flinke plussen voor beurzen Europa

06 jul Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

06 jul Dienstensector VS toont groei in juni

06 jul Flinke winsten op beurzen Europa

Analistenadvies luidt:

ASMI: starten met over weight en €180 - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €120 van €113 - Barclays

Philips: naar €50 van €43,13 - Citigroup

Wolters Kluwer: naar €70,10 van €64,50 - Barclays

De AFM meldt deze shorts en als ik het goed af lees, lopen ze bij BAM niet verder op:

De agenda:

06:30 Nederland inflatie CPI jun 1,6%

08:00 Duitsland industriële productie mei +10,0% MoM

16:00 VS JOLTS mei 4,850M

En dan nog even dit

1,6% in juni:

Aandelen door het dak en spaargeld tegen de klippen omhoog, we zijn wel weer een 18e eeuwse oppotnatie aan het worden:

We durven al het extra spaargeld nog niet uit te gevenhttps://t.co/kmzfQqwVl2 pic.twitter.com/bqRNiurhcI — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 7, 2020

Zeg maar wat belangrijker is, corona of de handelsoorlog VS-China?

U.S. is 'looking at' banning TikTok and Chinese social media apps, Pompeo says https://t.co/HQdkWBe8Ry — CNBC (@CNBC) July 7, 2020

Nieuws of geen nieuws, Tesla is altijd nieuws:

Is $1500 next for Tesla? @verrone_chris and @guyadami on whether Tesla has more momentum behind it $TSLA pic.twitter.com/BXfmhnedTB — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) July 6, 2020

Zonnig overnamenieuws:

Solar company Sunrun to buy rival Vivint in $3.2 billion deal https://t.co/Pf1O2UKEXW — MarketWatch (@MarketWatch) July 7, 2020

Moet $20 miljard opleveren:

Palantir confidentially files to go public https://t.co/RRNNJsAK7m — MarketWatch (@MarketWatch) July 7, 2020

Aan de andere kant van de huidige markt...

Rivals Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line team up to plan restart https://t.co/95hQxV060x pic.twitter.com/kXayc3lkif — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2020

De Chines beurs lijkt ook los, aangemoedigd door de autoriteiten:

Chinese stocks are breaking out, and @verrone_chris takes to the charts to investigate whether this is the beginning of an even bigger move $KWEB pic.twitter.com/HUVWts5i7Z — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) July 6, 2020

Voor wie zin heeft, dit is een iShares China tracker, maar de concurrentie heeft ze natuurlijk ook. Let wel, de Chinese beurs is hollen of stilstaan:

A $3 billion ETF tracking Chinese equities surged the most in a decade https://t.co/JtPQ7nmDVY — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2020

Beiden maken geen winst, Just Eat Takeaway wel gecorrigeerd voor marketing:

Uber announced it will pay $2.65 billion to acquire food-delivery rival Postmates and combine it with Uber Eats. More here: https://t.co/XQKcWni2vY pic.twitter.com/xQLtErPBP2 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2020

Nog eentje, er zijn massa's indicatoren, niet een werkt perfect en u kunt er altijd eentje vinden die in uw straatje past.

The put/call ratio, a reflection overall market positioning and sentiment, is down to historically low levels, which have often coincided with market corrections. Nice chart via @bullmarketsco pic.twitter.com/KGnevGbS0D — jeroen blokland (@jsblokland) July 6, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.