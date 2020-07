Rommelen met taxaties

quote: flatliner schreef op 10 juli 2020 15:28:

Hoeveel een huis waard is, wordt door vraag en aanbod bepaald en resulteert in aanvaarding tegen een overeengekomen prijs. Dan is die prijs op dat moment toch ook de waarde van het huis in het economische verkeer? Ik begrijp niet waarom de taxateur lager zou taxeren dan de vraagprijs. Dat is immers de waarde die de markt eraan toekent.

Wat de markt ervoor wil geven is wat de bank bereid is te lenen aan de koper. Daar zit hem het probleem.Als je niet taxeert hangt de prijs van een huis alleen nog maar af hoe veel geld de bank bereid is te lenen aan de koper en dat heeft niets met de waarde van het huis te maken.Dan heb je dus een huis met een intrinsieke waarde van 100.000 EUR, waar de bank 300.000 EUR voor betaald heeft, waarvan dus maar 100.000 EUR gedekt is in het geval het mis gaat.Als het dan mis gaat (mensen raken hun baan kwijt of krijgen loonsverlaging) verliest de bank dus in 1 klap de 200.000 EUR aan "lucht" die in het huis zat. En dat dan voor heel veel van de hypotheken.Niet echt een ramp: de ECB print wel weer wat bij. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar op een gegeven moment houdt de gekte op en dan is het niet alleen einde van de banken, maar ook het permanente einde van het imperium dat we "het Westen" noemen.