Tracker Tips: ESG-beleggen in opkomende markten

Voor beleggers die de smaak te pakken hebben op het vlak van duurzaamheid is er een nieuwe mogelijkheid om op die manier in opkomende markten te investeren. Naast ETF-aanbieder Xtrackers komt ook Amundi met een tracker op de zogeheten emerging markets-indices van MSCI. Verschillen Xtrackers met XZEM (isincode IE00BG370F43) heeft als referentie de MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index, terwijl Amundi onlangs SADM (isincode LU2109787551) heeft gelanceerd. Deze heeft als benchmark de MSCI Emerging Markets ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Uit de grafiek valt af te lezen dat de benchmark van XZEM de afgelopen 5 jaar ruim 11% beter heeft gepresteerd dan die van SADM. Ik moet hierbij voor de volledigheid vermelden dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Andere verschillen tussen de 2 EM-ETF’s zijn de kosten en de methode van replicatie. XZEM kost op jaarbasis 0,25% tegenover 0,18% voor SADM. SADM wordt volledig fysiek samengesteld, terwijl XZEM wordt geoptimaliseerd. Dit laatste betekent dat niet alle aandelen van de index in de tracker worden opgenomen. De reden hiervoor kan zijn dat minder liquide aandelen in de referentie worden gemeden. ESG-benchmark De ESG-methodologie van SADM bij de selectie van aandelen houdt een uitsluitingsbeleid in dat bedrijven verwijdert die betrokken zijn bij tabak, alcohol, gokken, kernenergie, wapens en andere controversiële zaken. Inzake duurzaam beleggen in opkomende markten heeft de low carbon SRI-benadering historisch gezien een hoger rendement behaald dan de ESG-koplopers met beperking van het concentratierisico. Liquiditeit Een van de grootste pensioenverzekeringsmaatschappijen van Finland met de mooie naam Ilmarinen heeft de lancering van SADM op gang gebracht. Sinds de introductie eind juni dit jaar is er nu zo’n € 5 miljoen in belegd. XZEM bestaat sinds medio oktober 2019 en heeft inmiddels een marktkapitalisatie van ongeveer € 360 miljoen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.