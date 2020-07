JP Morgan: "It's the liquidity, dummy"

Het zal wel net zijn als straks het luchtalarm gaat. Ieder moment kan ik een sms'je krijgen dat ik wereldindex heb bijgekocht. Als ik geen vaste order had, zou ik dat zeker niet doen vandaag en dat is ook precies de reden dat ik het doe. Dom consequent kopen levert mij op de beurs meer op, dan slim proberen te doen.

Dit is die wereldindex, die overigens goedkoper is en een stuk gezonder oogt dan onze AEX - zie verderop in dit blog. De winstverwachtingen herstellen.



Ik ben bij aandelen gefixeerd op winsten. De rest is voor mij ruis. Ja, ik zie ook dat de waarderingen structureel hoger zijn komen te liggen, nadat de centrale banken in het vorige decennium zijn gaan verruimen. Niettemin zijn winsten nog steeds toonaangevend, is mijn overtuiging. En toen kwam ik dit tegen.

JPMorgan says global liquidity surge to boost stocks and bonds https://t.co/IkFTI2v4uC — Bloomberg (@business) July 6, 2020

Duidelijke taal van JP Morgan.

“Elevated cash holdings create a strong background support for non-cash assets such as bonds and equities,” the strategists wrote. Given the current low level of bond yields, “most of this liquidity will eventually be deployed into equities as the need for precautionary savings subsides over time.”

The increase in global liquidity during the coronavirus crisis has happened at a much swifter pace that during the 2008 downturn, according to JPMorgan. Total money creation could exceed $15 trillion or more by the middle of next year as quantitative easing continues at a stronger-than-normal level, the strategists wrote.

Deze JP Morgan grafiek kwam ik al eerder tegen vandaag, wellicht afkomstig uit hetzelfde rapport.

#FOMO chart! This JPMorgan chart shows there is still a massive amount of cash on the sidelines. This likely reduces the magnitude of any market #correction. pic.twitter.com/VvMMZJUuha — jeroen blokland (@jsblokland) July 5, 2020

Misschien klopt het en is het nu de enorme liquiditeit die aandelen opdrijft. Wellicht meer dan de winsten, of die moeten het komende jaar wonderherstel laten zien. Iets wat zeker niet ondenkbeeldig is. En dure en zelfs veel te dure aandelen kunnen ook nog heel lang (veel te) duur blijven en nog duurder worden.

Daarom beleg ik ook via vaste orders. Hoef ik niet te kiezen. Bovendien wil ik in de markt zitten als het verlossende bericht komt dat er een corona medicijn is. Het kan ook nog zijn dat we daar dan helemaal niet meer mee bezig zijn. En zo is er altijd wat.