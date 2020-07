TA: AEX tart weerstand

Ik hou me verder niet echt met TA bezig en weet er ook niet veel van (anders dan dat ik deze column dagelijks lees), maar ik vind het wel raar dat ook met technische analyses de conclusies anders kunnen zijn. Je zou zeggen data is data en daar trek je lijnen langs, welke dan in principe dezelfde lijnen worden bij verschillende analisten, aangezien de data hetzelfde blijft. Ook zou dezelfde data tot dezelfde indicatiepatronen moet leiden. Echter, de TA bij ING waar ik vrijdag een stukje van las, kwam zover ik me herinner tot andere conclusies dan Tostram en schreef dat de lijnen en patronen erop wezen dat er een correctie te verwachten is en de rek uit de markt is. Niet bepaalde de indruk die ik van Tostram krijg. Dan is TA toch ook niet echt zo concreet en puur data-gedreven en alsnog onderhevig aan (persoonlijke) interpretatie.



Zelf vind ik TA altijd al twijfelachtig, omdat de beurzen zo nieuws-gedreven en emotie-gedreven zijn. De beurzen bewegen tegenwoordig al sterk op Twitterberichten bijvoorbeeld, allemaal zaken die je niet in data kunt uitdrukken en die van het een op andere moment voor draaiingen zorgen die niet in data te zien waren.