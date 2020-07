TA: AEX tart weerstand

Stijgende AEX-bodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus instappen of bijkopen.

Nu de weerstand onder druk staat, begint de lucht verder op te klaren. De AEX was eind vorige week voor de derde keer stukgelopen op de barrière rond 573,46 punten, na geruchten dat er binnen de Europese Centrale Bank onenigheid zou zijn over het opkoopprogramma tegen de coronacrisis.

De AEX-index ondervindt hiermee (na 5 juni) een stevige horde rond 573,46 punten. Deze drievoudige top staat nu duidelijk onder druk

Positieve driehoek

Technisch vormde de AEX-index in de afgelopen weken echter een hogere koersbodem, die kopers in de markt signaleert.

De combinatie van een horizontale weerstand en een of meer hogere bodems, kennen we binnen de TA als een stijgingsdriehoek. Dit in potentie positieve koerspatroon hebben we op de AEX-grafiek afgebakend met de vette blauwe lijntjes.

Dit koerspatroon wordt pas voltooid indien de barrière rond 573,46 punten overtuigend wordt gepasseerd.

Verdere koersstijging

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de AEX-index boven deze weerstand weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten, richting 632,12 punten (gevormd op 17 februari).

Steun intact

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 528,68 punten (de bodem van 6 maart) intact blijft.

In de dip van medio juni heeft de AEX-index een hogere bodem achtergelaten, binnen de opwaartse fase. Het laagste punt van die correctie lag rond 529,78 punten.

Verder kunnen we stellen dat het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de AEX sinds maart een duidelijk patroon met hogere bodems vormt.

Deze signaleren dat beleggers op steeds hogere niveaus instappen of bijkopen. Verder markeren de hogere koersbodems een stijgend trendkanaal.