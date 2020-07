Vermogensrendementsophef!

quote: SlechteBelegger schreef op 6 juli 2020 11:36:

Inflatie is niet echt van belang. De rendementen voor beleggingen zijn gebasseerd op langjarige gemiddelden. Dat zou dus goed moeten werken. Alleen het spaargeld moet los meegenomen worden en gebasseerd worden op de rente. Dat plan ligt er al. Dus in principe ligt er al een goed plan.

Inflatie lijkt me juist zeer relevant. Het is namelijk al een impliciete belasting van schuldenaren (zoals de NL overheid, maar ook bijv. huizenbezitters via hypotheek) aan schuldeisers (zoals de pensioenfondsen & spaarders). Het is dus gek om VRH te heffen over een stukje (inflatie) wat reeds in economische zin een belasting is.Het reëele (voor inflatie gecorrigeerd) rendement is het enige wat relevant zou moeten zijn (want dat bepaalt je werkelijke vermogen), dus het lijkt me het meest logisch om dát rendement te belasten.Ben het volledig met 'objectief' eens dat er een prima plan momenteel ligt, waar je alleen inflatie mee moet nemen en misschien de tarieven wat wil wijzigen. Voor de acceptatie zou het misschien verstandig zijn als we het beestje gewoon bij de naam noemen (vermogensheffing) en stoppen het 'fictief rendement' etc. te noemen.