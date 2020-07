Beursexperts zijn somberder dan ooit

Hoewel juni wederom een prima beleggingsmaand was, zijn beursexperts somberder dan ooit. Nog geen 15% ziet het positief in voor deze maand en voor de langere termijn is de uitslag zelfs nog nooit zo negatief geweest. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van strateeg Corné van Zeijl van Actiam.

Ook bij de vorige peiling waren de pessimisten in de meerderheid. Deze sombere visie bleek achteraf onterecht. De AEX-index liep met maar liefst 5,1% op. Het tweede kwartaal kan hiermee de geschiedenisboekjes in als een uitstekende beleggingsperiode, gelet op de koersstijging van 15,8% voor de AEX (en inclusief dividend zelfs 16,9%).

Het verlies voor dit kalenderjaar is hiermee nagenoeg weggesmolten, ondanks de slechte economische vooruitzichten.

"Timing blijkt erg moeilijk", concludeert Van Zeijl. "Er wordt al drie maanden een correctie verwachten al drie maanden gaan de koersen omhoog."

Verwachtingen juli: somberheid troef

"Mr. Market maakt beleggers bescheiden", schrijft Van Zeijl in een toelichting op de prognose voor juli. Nog steeds is meer dan de helft van de deelnemers pessimistisch gestemd. Het aantal optimististen daarentegen is nog verder gedaald naar nog geen 15%.

Hiervoor is een lange lijst aan verklaringen aan te voeren, aldus Van Zeijl. De 67 beursexperts die de vragenlijst hebben ingevuld zijn vooral bang voor een mogelijke verdere escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en andere geopolitieke conflicten.

Ook wordt gevreesd voor een mogelijke terugval van het sentiment onder de techbedrijven. Daar is de AEX-index gevoelig voor. Want vijf techbedrijven - ASML, ASMI, Adyen, Prosus en JustEat TakeAway - zijn samen goed voor een weging van maar liefst 30% binnen de AEX-index, zo rekent Van Zeijl voor.

Dat is volgens hem ook de reden waarom de AEX-index het een stuk beter doet dan de Europese aandelenindices. Zo heeft onze hoofdindex de MSCI Europe index dit jaar met maar liefst 8% verslagen. Vooral tussen half maart en half april bouwde de AEX een voorsprong op.

De stemming onder de beursexperts voor juli is als volgt:

14,9% is optimistisch (dat was vorige maand 21,7%)

28,4% is neutraal (tegen 26,7% vorige maand)

56,7% is pessimistisch (was 51,7%)

Saldo: -41,8%.

Verwachtingen langere termijn: somberder dan ooit

De verwachtingen voor de komende zes maanden wijken niet veel af van die voor juli. Maar liefst 55% denk dat de AEX het jaar een stuk lager zal uitluiden dan het huidige niveau. Deze uitslag is nog nooit zo negatief geweest sinds de start van deze enquête, in 1999.

Ook hier wordt met de vinger naar de techsector gewezen. Een analist met een lange staat van dienst bracht de 'Nifties-Fifties' uit de jaren zeventig in herinnering. "Toen werd de markt ook geleid door een aantal (50) bedrijven die altijd maar door zou groeien. Maar dat verhaal is in tranen geëindigd", vertelt Van Zeijl. Hij wijst erop dat het toen wel een decennium duurde voordat dat het “Nifty-Fifty”-effect volledig uit de markt was gestroomd.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

13,4% is optimistisch (dat was vorige maand nog 18,3%)

31,3% is neutraal (tegen 33,3% vorige maand)

55,2% is pessimistisch (dat was 48,30%)

Saldo: -41,8

Speciale vraag over Amerikaanse economie

De speciale vraag ging ditmaal over de Amerikaanse economie. De vraag luidde: Welke factor zal het grootste effect op de Amerikaanse economie krijgen in het komende halfjaar?

De antwoordmogelijkheden waren:

De verkiezingsstrijd tussen Biden en Trump

De tweede coronagolf

Het mogelijk aflopen van de steuncheques eind juli

Oplaaien van onlusten

Iets anders...

De experts zijn duidelijk het meest bevreesd voor de effecten van een mogelijke tweede coronagolf. Dat is misschien niet zo vreemd, gelet op de forse toename van het aantal besmettingen met Covid-19 in de afgelopen dagen. Maar liefst 44% van de respondenten koos voor dit antwoord.

Op de tweede plaats staat de verkiezingsstrijd tussen Biden en Trump. Het belooft een heftige strijd te worden, met een ongekende hoeveelheid moddergooien, zo voorspelt Van Zeijl. Ook een mogelijke handelsoorlog zit veel experts niet lekker.

Aandelenkeuzes juni

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers van de vorige peiling het eraf gebracht?

In tegenstelling tot mei waren de aandelenkeuzes voor juni niet zo denderend, concludeert Van Zeijl. Per saldo zijn de topaandelen 3,8% in waarde gestegen. Dat lijkt mooi, maar steekt een beetje bleekjes af tegen de stijging van de AEX met 5,1%.

De flopaandelen waren overigens precies in lijn met de index. Een fictief long/short-fonds zou dus 1,4% hebben verloren.





Toppers juni Rendement Floppers juni Rendement Royal Dutch Shell +1,5% Adyen +9,5% Galapagos -4,5% ArcelorMittal +8,9% Ahold Delhaize +6,4% ASML +11,6% ING +6,8% ABN Amro +6,3% Prosus +10,9% Randstad +5,1% Unilever +1,6% Just Eat Takeaway -4,9% Heineken -0,5%

Keuzes juli

Dan de keuzes voor juli. Opvallend is dat Just Eat Takeaway een positie inneemt bij zowel de toppers als de floppers. Veel experts denken dat de maaltijdbezorger het met de overname van GrubHub wel goed zal doen, ondanks dat concurrent UberEats met een prijzenoorlog in New York dreigt. Maar er zijn ook beleggingsspecialisten die er twijfels bij hebben.

Bij de flopaandelen staat Adyen fier bovenaan. De experts vrezen niet dat de malaise rond Wirecard impact gaat hebben op de koers van Adyen. Ze lijken eerder bevangen door hoogtevrees, nu de koers van het aandeel zo fors is opgelopen: in het tweede kwartaal is de beurswaarde met maar liefst 45% omhoog geschoten.

ArcelorMittal prolongeert zijn positie bij de floppers. "Dat aandeel lijkt het nooit goed te kunnen doen bij de professionals", oordeelt Van Zeijl.

Toppers juli Saldo Floppers juli Saldo Galapagos 8 Adyen -10 Just Eat Takeaway 6 ArcelorMittal -4 NN Group 4 Just Eat Takeaway -2 Ahold Delhaize 3 Heineken -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.