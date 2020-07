(AJK) Rustige opening, er is niet een uitschieter en geen touwtrekken tussen tech en defensief en financials, commodity-waaaden en vastgoed. Tenzij u dringende zaken hebt op de beurs of toevallig short Tesla zit, zou ik wat leuks gaan doen vandaag. Zonder invliegende, gekke headlines verwacht ik een nachtkaars.

En de #AEX? Die opent +0,4%. Met VS dicht lijkt me voorlopig topje 576,45 te hoog gegrepen vandaag, maar ik heb me vaker verbaasd dit jaar pic.twitter.com/GqhECfo2oQ