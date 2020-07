BeursVandaag:

Kent u het verhaal van die Chinese inkoopmanagersindex dienstensector juni 2020? Hier is ie, wat een score.

De VS is vandaag dicht - morgen 4th of July - en we doen het met die inkoopmanagersindices. Helaas is er niet eentje in Nederland. Hier is alvast uw bingokaart voor vandaag.

Intussen in de VS waar iemand nogal wat lol heeft na weer +8%. Overmatig zelfvertrouwen, heet dit volgers de beursboekjes. De SEC ook uitdagen, dat is ook niet voor het eerst en u moet het maar durven. Er stond tot gisteren 8% short uit bij Tesla. Ja, daar wil u niet wezen nu.

Nee, er is geen bedrijfsnieuws bij ons. VS dicht en dan hebben de koersen meestal niet al te veel trek. Dat blijkt nu ook, er gebeurt niet veel. Olie zakt, dat is nog het voornaamste. De rentes bewegen ook niet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Ik kauw op dat DNB-bericht, ik zie toch niemand over het hoofd? Onze financials zijn al geslacht, zijn er nog beursgenoteerde beleggingsinstellingen (die dus even geen dividend meer mogen betalen)?

02 jul Wall Street met kleine plussen lang weekend in

02 jul Facebook-baas Zuckerberg in gesprek met burgerrechtenorganisaties

02 jul 'Boeing trekt stekker uit 'Jumbo Jet' 747'

02 jul Duits parlement schaart zich achter opkoopprogramma ECB

02 jul Sportsector loopt 1,5 miljard mis door coronacrisis

02 jul DNB: ook beleggingsinstelling moet voorzichtig zijn met dividend

02 jul Groene koersenborden in New York

02 jul Shell weer aan de slag met verkoop Deense raffinaderij

02 jul American Airlines heeft 20.000 werknemers te veel

02 jul Deutsche Bank bekijkt financiële steun voor Wirecard Bank

02 jul BAM negatieve uitschieter op groen Damrak

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1590 van €920 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar €58 van €60 - Deutsche Bank

De agenda:

03:45 China Caixin Services PMI jun

09:15 Spanje services PMI jun 25,0

09:45 Italië services PMI jun 26,5

09:50 Frankrijk services PMI jun 50,3

09:55 Duitsland services PMI jun 45,8

10:00 EU services PMI jun 47,3

10:30 VK services PMI jun 47,0

15:30 Wall Street gesloten i.v.m. Independence Day

En dan nog even dit

Hopelijk houden de Chinezen - Beijing, Hong Kong en Taipeh - het onderling leuk:

Taiwan slams Hong Kong national security law, opens office to help city's residents https://t.co/IlcGd7PU4A — CNBC (@CNBC) July 3, 2020

Even tussendoor, OMO? Wast zo lekker schoon. leuke naam ook voor de witwas afdelingen van onze banken.

China central bank makes biggest weekly cash drain via OMO since February https://t.co/tQzo3TYIB8 pic.twitter.com/R2NoK7a6iR — Reuters (@Reuters) July 3, 2020

Wil er nog iemand geld? De Fed kan het aan de straatstenen niet kwijt.

Fed balance sheet shrinks further, and still no Main Street loans https://t.co/K67DN4V3yd pic.twitter.com/71syN6urOn — Reuters Business (@ReutersBiz) July 3, 2020

In de VS dan, waar 55.000 nieuwe coronagevallen zijn:

President Trump predicts “a third quarter the likes of which nobody has ever seen before,” and a “historic” 2021. https://t.co/O1HyUJOeC5 pic.twitter.com/8352bsApc3 — CNBC (@CNBC) July 3, 2020

Te veel om, maar te weinig om?

China bought more American corn and cotton in May but would need to pick up the buying pace further to meet its trade-deal pledges https://t.co/ErJOs5qRUz — Bloomberg Markets (@markets) July 3, 2020

Opvallend:

IPOs in Hong Kong and Shanghai pop, despite pandemic, tensions with the U.S. https://t.co/h3joApLfnz — CNBC (@CNBC) July 3, 2020

Prosus natuurlijk:

Deutsche Bank wil Wirecard ondersteunen. Oh. De lamme en de blinde, alsof er nog niet genoeg geld zoek is...

Deutschlands größtes Geldhaus mischt sich bei der größten Pleite eines Dax-Konzerns ein. Die Frankfurter wollen der Wirecard Bank helfen. https://t.co/hR1gBtPyt6 — Handelsblatt (@handelsblatt) July 2, 2020

Blijft een risico.

States are divided over the best strategy to taking on the internet giant https://t.co/M2szRNPV2o — Bloomberg Markets (@markets) July 3, 2020

De volgende olie major:

Brazil's Petrobras sees cost-savings of $3.4 billion through 2025 with worker buyouts https://t.co/reCZay5Twp pic.twitter.com/VuZ5lzZr9X — Reuters Business (@ReutersBiz) July 3, 2020

Nog iemand zin?

Oil is on track to resume its weekly uptrend, boosted by signs that the world’s biggest economy is recovering from coronavirus-related lockdowns https://t.co/7DA4bF3UpN pic.twitter.com/xuuucSOfLk — Bloomberg Markets (@markets) July 3, 2020

Je tegenpartij, Elon:

Daimler to take 10% Farasis stake as part of battery cell pact https://t.co/Ddy6cVt28E pic.twitter.com/6NMtxstt25 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 3, 2020

Het kan niet op. Voor nu.

Hier nog eentje, ook al zo'n zorg dat u er bij bent opgefokt sfeertje en ze zijn alle 5000 al weg:

Tot slot, heerlijke handelarendraad eronder:

Ik wil Tesla short gaan. Maar ik durf niet. $TSLA pic.twitter.com/7Nb4SjVAuZ — Maarten Mosselman (@020trader) July 2, 2020

