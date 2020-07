(AJK) Het percentage is nog afwachten - de oude 1,2% per jaar was uiteindelijk iets van 30% van uw vermogen na veertig jaar beleggen - maar dit klinkt goed. Hoe frusterend: tax betalen over een rendement... dat u niet maakte. Er komt tenminste een eerlijke belasting. Nu nog eerlijk risico delen, maar of we dat ooit meemaken...?

Ja! Goed nieuws, dit is Kamermeerderheid. Taxen op basis gerealiseerd rendement... hoe logisch wil u het hebben? Nog eerlijker is als staat ook in risico deelt - op de blaren zitten als het mis gaat dus op beurs - maar die illusie heb ik niet #AEX https://t.co/VUQ2B76x6O — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 2, 2020