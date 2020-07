Duurzaam beleggen in de S&P 500-index

De S&P 500 is de belangrijkste graadmeter van de Amerikaanse economie. Het is nu ook mogelijk om op een duurzame manier te beleggen in deze index.

Met een duurzame SPDR ETF krijg je toegang tot de S&P500 index, maar worden bepaalde bedrijven uitgesloten.

Waarom een duurzame variant?

Duurzaam beleggen is in opkomst. Tegenwoordig vragen steeds meer beleggers zich af: ‘waarom niet duurzaam?’ Tegelijkertijd zien we dat onderzoek steeds vaker aantoont dat duurzame bedrijven, die voldoen aan de ESG-eisen (Environment, Social, Governance) beter geleid worden. Juist omdat ze beter nadenken over risico’s op de lange termijn.

Nederland loopt voorop op het gebied van duurzaam beleggen en om die reden is de SPDR S&P 500 ESG-Screened UCITS ETF op Euronext Amsterdam genoteerd.

Wat houdt duurzaam beleggen precies in?

In dit geval is gekozen voor een screening op niet-duurzame bedrijven. Hierdoor worden de volgende soorten bedrijven uitgesloten:

Tabaksproducenten

Bedrijven die wapens produceren

Bedrijven die >25% winst genereren uit thermische kolen

Bedrijven die zich niet houden aan de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeid, milieu of corruptie

In totaal worden op dit moment ongeveer 25 van de 500 aandelen uitgesloten.

Wie is State Street SPDR ETF’s?

State Street gaf in 1993 de eerste SPDR ETF uit op de S&P 500-index. Inmiddels is dat de meest verhandelde ETF ter wereld. In Europa is State Street SPDR ETF’s sinds 2001 actief en biedt ongeveer 100 UCITS ETF aan, die op de Europese beurzen verhandeld worden.

Disclaimer: Beleggen brengt risico's met zich mee, inclusief het risico van verlies van hoofdsom. Het geheel of een deel van dit werk mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

U dient het SPDR-prospectus en het relevante document met essentiële beleggersinformatie (KIID) te verkrijgen en te lezen alvorens te beleggen. Deze documenten zijn beschikbaar op www.spdrs.com. Deze omvatten verdere details met betrekking tot de SPDR-fondsen, inclusief informatie over kosten, risico's en waar de fondsen zijn geautoriseerd voor verkoop.

