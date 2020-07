BeursVandaag: Tech & de rest

De Britse belastingdienst heeft bij

Unilever een claim van 141 miljoen euro

ingediend voor belastingen die volgens

de Britten onterecht zijn betaald in

Nederland.De claim gaat over 2015,maar

kan zich over meer jaren uitstrekken en

oplopen tot 600 miljoen euro.



De Britse fiscus vindt dat een deel van

de Nederlandse tak van Unilever in

feite al jaren in Londen gevestigd is.



Unilever wil dat Nederland en het VK

met elkaar in gesprek gaan om te

voorkomen dat het dezelfde belasting

twee keer moet betalen.Als Unilever

toch in het VK moet betalen,wil het dat

geld terughalen in Nederland.