TA: AEX en bier

Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Heineken stevig

07:26

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Heineken flink verhoogd van 90,80 naar 106,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een sectorrapport van de zakenbank.



Volgens de analisten van Berenberg heeft Heineken relatief de meeste blootstelling aan de horeca, en dat speelt de Amsterdamse brouwer tijdens de coronacrisis niet in de kaart. Volgens de analisten kwam circa 40 procent van de volumes in 2019 uit de horeca, meer dan elke andere brouwer.



Na een autonome volumekrimp van 3,9 procent in het eerste kwartaal, rekenen de analisten voor het tweede kwartaal op een krimp van 23 procent op jaarbasis. Daarmee verwacht Berenberg voor de eerste jaarhelft een 21 procent lagere operationele winst voor Heineken.



Ook voor 2021 rekent Berenberg op volumes bij Heineken die onder het niveau van 2019 zullen liggen.



Maar voor de lange termijn is de visie van Berenberg op Heineken niet veranderd. Het is een mondiale speler in een structureel groeiende sector, aldus de analisten, die overigens al voor de coronacrisis hadden voorzien dat Heineken het lastig zou krijgen in Vietnam en Mexico, die worden beschouwd als twee groeimotoren van de brouwer. Hierdoor twijfelden de analisten al aan de haalbaarheid van de guidance van Heineken van een operationele winstgroei van circa 5 procent.



"Maar de koersval van het aandeel prijst een groot deel hiervan reeds in, en financieel is Heineken gezond", betoogden de analisten. "We denken dat nu het moment is om positief te zijn over Heineken."



Het aandeel sloot woensdag op 81,56 euro.



Door: ABM Financial News.