Slotcall: Positieve draai

De AEX (+0,5%) koerste rond lunchtijd zo'n 1% in het rood, maar door positieve testresultaten over een mogelijk coronavaccin van Pfizer draaide het sentiment.

De farmaceut meldde dat alle 24 patiënten die meededen aan de studie twee keer zoveel antilichamen ontwikkelden dan de 'gewone' coronapatiënten die zijn hersteld van het coronavirus. Daarnaast zouden de bijwerkingen redelijk beperkt zijn. Sommige patiënten zouden alleen een lichte vorm van koorts hebben.

Deze maand begint Pfizer met een fase2-onderzoek en aan deze studie gaan zo'n 30.000 mensen deelnemen. Tenminste, dat is de bedoeling. Mocht alles mee zitten dan heeft het bedrijf aangegeven de productie van het vaccin op te kunnen voeren naar 100 miljoen aan het einde van het jaar.

Volgend jaar doet Pfizer er een stapje bovenop en moeten er 1,2 miljard vaccins zijn ontwikkeld. Het bericht kwam uit rond 14.15 uur en toen zagen we de markten een aardige rit maken.

Coronavirus vaccine from Pfizer and BioNTech shows positive results, report says https://t.co/F7ojfLYHLY — CNBC (@CNBC) July 1, 2020

Bizar ADP-banenrapport

Het ADP-banenrapport over de maand juni lijkt op het eerste oog flink tegen te vallen. Er werd gerekend op een stijging van ruim 3 miljoen arbeidsplaatsen, maar de teller bleef steken op 2,4 miljoen. Echter, het aantal banen over de maand mei werd met 5,8 miljoen naar boven bijgesteld!

Het moet nog even op mij inwerken, want hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Vorige maand werd er over de maand mei nog een verlies van 2,8 miljoen arbeidsplaatsen gemeld, maar in werkelijkheid zijn er 3 miljoen bij gekomen. Tja, waarschijnlijk heeft iemand een rekenmachine laten vallen.

Tegenvallend, maar toch v-enomenaal #ADP arbeidsmarktrapport private sector juni. Markten draaien nu naar plus, maar omdat dit formeel tegenvaller is, lijkt het me sterk dat dit trigger is #AEX pic.twitter.com/RPIZdXOkiJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 1, 2020

Meevallende inkoopmanagersindices

Wat het sentiment ook goed deed, waren de beter dan verwachte inkoopmanagersindices voor de industrie. Ik heb de drie belangrijkste PMI's voor u op een rij gezet.

Duitsland: 45,2 (verwacht 44,6)

Frankrijk: 52,3 (verwacht 52,1)

Verenigde Staten: 52,6 (verwacht 49,5)

Een belangrijke opsteker is de Amerikaanse ISM-index die onverwacht boven het neutrale niveau van 50 uitkomt. Dit gaf de beurs om 16.00 uur nog een extra steuntje in de rug.

Rentes

Er vindt vandaag een wervelwind plaats op de rentemarkt. De positieve inkoopmanagersindices in combinatie met het goede nieuws over een potentieel coronamedicijn leidt tot fors hogere rentes. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt zeven basispunten op naar -0,24%.