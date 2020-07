(AJK) Ein-de-lijk gewoon een tegengeluid. Verfrissend. En stof tot nadenken. Gewoon nadenken zelfs! Want, zoals voormalige ABN Amro'er Han de Jong schrijft:

Het is vooral te doen om politiek-correct te zijn. De vrees om in het beklaagdenbankje van een of andere actiegroep te komen, zit diep.

Eén vraag Han: had je dit ook geschreven als je nog bij ABN Amro in dienst was geweest? Ik weet bijna wel zeker van niet, zo groot is de druk anno nu om de neus in de verplicht juiste richting te hebben. Desondanks hulde voor Han, die bij mijn weten als eerste grote beleggingsnaam vraagtekens plaatst.

Ik ben het helemaal eens met Han: beleggen doe ik zelf voor rendement en stemmen doe ik voor een betere wereld. Die twee houd ik gescheiden. Verder moet u vooral lekker zelf weten waar u in belegt en dat kan tegenwoordig prima. Producten, kleuren en smaken voor alles en iedereen zijn er in overvloed.

Ik worstel met duurzaam beleggen https://t.co/sUWUt9yeU8 — Han de Jong (@HandeJong14) July 1, 2020

Heerlijk verhaal van Han, hij heeft het mooi opgeschreven, ik kan eindeloos citeren. Over de verplichte winkelnering bij pensioenfondsen, mijn idee. De diversiteit is ver te zoeken. Alle deelnemers krijgen zelfde pak en portfolio aangemeten, of u nou wil of niet.

Game, set & match:

Amen. MVB is trouwens maatschappelijk verantwoord beleggen. Er staat niet in de wet dat dit verplicht is.

Behalve de principiële zaak is er ook nog een praktische, maar die hoef ik u hier op IEX niet uit te leggen. Want die duurzaamshype - over tien jaar hoort u hier niemand meer over en worden denk ik de eerste windmolen- en zonneparken alweer gesloopt - brengt kansen met zich mee. Contrair zijn bijvoorbeeld.

Koop juist dat wat de pensioenfondsen en duurzame fondsen laten liggen. Zie hier sex, drugs and rock & roll fonds Vitium Global, voorheen het Vice Fnd. Dat belegt in alles waar u pensioenfonds meer in mag beleggen, zeg maar. Verhip, zelfs onze zonden leggen het nu op de beurs af tegen technologie.