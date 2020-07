Hef Rabocertificaten dan maar op?

Voor hen die het linkje van het FD niet kunnen openen:Certificaathouders Rabobank boos over schrappen couponDe Stichting Rabobank Certificaten is overstelpt met vragen van teleurgestelde certificaathouders. De beleggers uitten hun onvrede met het besluit van Rabobank eind maart om tot oktober drie keer de periodieke betaling van de coupon over te slaan. Hierdoor zien ze €363 mln aan hun neus voorbijgaan.Op de dinsdagavond virtueel gehouden jaarlijkse vergadering van de certificaathouders behandelde het stichtingsbestuur vele tientallen vragen. De beleggers waren het niet eens met de argumentatie van Rabobank, die zegt gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om in ieder geval tot oktober alle uitgaven die de kapitaalbuffers aantasten te schrappen of uit te stellen. In tijden van corona dient de capaciteit om geld uit te lenen aan bedrijven en huishoudens maximaal zijn.Advies ECBRabobank-cfo Bas Brouwers zei dinsdag in de vergadering dat de ECB de bank heeft laten weten dat de maatregel voor alle banken in Europa gold, ook voor de coöperatieve Rabobank. Weliswaar was het verzoek uit Frankfurt een advies, 'maar een aanbeveling van de toezichthouder is niet vrijblijvend'. Brouwers gaf toe dat de certificaathouders achter het net vissen, maar gezien de 'buitengewoon vreemde situatie met een economie die op haar grondvesten schudt' vond hij opportuun dat de bank zijn maatschappelijke verantwoording neemt.Toch vragen de beleggers zich af of Rabobank wel zomaar de periodieke vergoeding kan schrappen. In het laatst gepubliceerde prospectus staat evenwel dat de raad van bestuur dit 'naar eigen goeddunken' kan doen. De raad heeft volledige discretie. Bovendien mogen geen vergoedingen worden uitgekeerd als de 'uitkeerbare middelen' ontbreken bij de bank, de bank door een uitkering onder de minimale kapitaalvereisten zou zakken of de uitkering wordt verboden door de toezichthouder.Boze beleggers hebben zich de afgelopen tijd gemeld bij de Vereniging van Effectenbezitters en bij IEX in Actie om gezamenlijk een vuist richting Rabobank te kunnen maken. De bank zegt beide partijen te hebben laten weten bereid te zijn met hen in overleg te gaan. 'We hebben daarbij ook aangegeven dat een afspraak niet zal leiden tot een aanpassing van het besluit om geen vergoedingen uit te keren', zo voegde een woordvoerder daar aan toe.CouponEen Rabo-certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. De belegger is veeleer een obligatiehouder en die wordt in principe door de ECB ontzien, vinden de certificaathouders. Andrea Enria, bij de ECB verantwoordelijk voor het toezicht op de Europese bankensector, zei begin april nog dat de centrale bank 'geen plannen' heeft om de banken te bevelen ook de rentebetalingen op hybride instrumenten als diep achtergestelde leningen uit te stellen.Het argument dat Rabobank geen dividend uitkeert, maar een coupon, gaat volgens Brouwers echter niet op. De certificaten zijn eigenvermogeninstrumenten en behoren in tegenstelling tot waar Enria het over heeft tot het kernkapitaal. En dat is waar de aanbeveling van de ECB over gaat.Een zeer aantrekkelijke 6,5%De bank introduceerde de certificaten overigens in 2014 en heeft er nu bijna 300 miljoen uitstaan. Particuliere beleggers zijn er gretig ingestapt. De vergoeding van €0,406 die de bank elk kwartaal per stuk neerlegt, levert omgerekend een jaarlijkse coupon van 6,5% op. Dit is een zeer aantrekkelijk percentage nu de spaarrentes nauwelijks meer boven nul uitkomen.Daar kwam nog bij dat de certificaten het op de beurs prima deden, zeker vergeleken met bankaandelen. Medio februari noteerden ze nog op een record van 137%. In de coronacrisis daalde de koers echter naar 85%. Tot geluk van de beleggers zijn de certificaten weer een flink stuk teruggeveerd. Dinsdag stond er bijna 107% op het koersenbord.Vooruitlopen op een hervatting van de couponbetalingen kunnen de beleggers nog niet. Brouwers wees erop dat de European Systemic Risk Board de ECB heeft geadviseerd om het dividendmoratorium te verlengen tot minstens begin 2021. Als de ECB hierin mee gaat, 'zal Rabo dat mee moeten wegen in de besluitvorming’.