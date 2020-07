Hef Rabo Certificaten dan maar op?

Een obligatie met het risico van een aandeel: ik mocht de Rabo Leden Certificaten zo noemen van CEO Wiebe Draijer zelf. Dat die certificaten ergens het vage (!) midden houden tussen aandeel en obligatie achtervolgt de beurs dit jaar. Want Rabobank heeft de coupon ingetrokken. Coupon, geen dividend.

Vandaar ook onrust en toestanden, want Europese financials mogen van de toezichthouders voorlopig geen dividend uitkeren (formeel is het een advies, maar het is wel een meer dan dwingende), maar blijven wel netjes hun coupons voldoen. Eigen versus vreemd kapitaal dus.

Uit het FD, want gisteren op de certificaathoudersvergadering:

Andrea Enria, bij de ECB verantwoordelijk voor het toezicht op de Europese bankensector, zei begin april nog dat de centrale bank 'geen plannen' heeft om de banken te bevelen ook de rentebetalingen op hybride instrumenten als diep achtergestelde leningen uit te stellen.

Het argument dat Rabobank geen dividend uitkeert, maar een coupon, gaat volgens CFO Bas Brouwers niet op. De certificaten zijn eigenvermogeninstrumenten en behoren in tegenstelling tot waar Enria het over heeft tot het kernkapitaal. Dat is waar de aanbeveling van de ECB over gaat.

Welles nietes dus en misschien is de beste oplossing wel om die certificaten op te heffen. Als het de CFO bij wijze van beter was uitgekomen had hij andersom geredeneerd, lees ik tussen de regels door. Als ik Draijer ooit weer tegenkom vraag ik of het certificaat nou een aandeel of een obligatie is. Als het zo uit komt.

Nee me niet kwalijk, maar ik vind het vreemd dat we anno 2020 op een ontwikkelde markt als de onze het überhaupt nog moeten hebben over wat de primaire eigenschappen en basics van een financieel product zijn. Nota eentje waar half Nederland in belegt... Noem het gerust een volksbeleggingsproduct.