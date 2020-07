TA: Redelijk omzetprofiel

Beurzen stijgen, dalen en gaan zijwaarts.

Daar zal eenieder mee moet dealen. Echter deze stijging in met name de USA druist zo tegen alle logica in, het is zo gemanipuleerd dat het gevoelsmatig aangeeft dat het uiteindelijk niets anders kan dan mislopen. De grote fout van Centrale Banken is dat men de normale economische cycli van vooruitgang en neergang al jaren kunstmatig beinvloed door het creëren van onvoorstelbare hoeveelheden schuld en het opkopen van obligaties. Een neergang van de economie (lees beurs) is niet gewenst want Centrale Banken zijn panisch dat de financiele markten negatief zullen reageren. Het klimaat is dusdanig verziekt dat van normale marktwerking geen enkele sprake meer is. Sinds de verkiezing van de regering Trump is dit

kunstmatig beïnvloeden van de koersen alleen maar versterkt. Het kan niet bestaan dat met de komst van het coronavirus de indexen niet ver onder hun ath's verkeren. Dit gemanipuleer kan uiteraard nog lang aanhouden maar zal uiteindelijk geen stand houden. Het onmiskenbare gevolg is dat de gemiddelde burger uiteindelijk de prijs betaalt (lage rente, hogere belasting, pensioenkortingen, onbetaalbare huizen en een gierende inflatie).

Het ergste van het verhaal is dat de autoriteiten die geacht worden het vertrouwen in het financiele systeem te waarborgen er zelf een ongelofelijke

puihoop van maken.

Het is te hopen dat de realitieitszin bij degenen die dit beleid bepalen ooit terugkeert maar ik vrees dat dit valse hoop zal blijken te zijn.



Persoonlijk vermoed ik dat dit gemanipuleer tot de verkiezingen in november zal duren en er bij een eventueel verlies van Trump een pittige correctie zal plaatsvinden.



Gratis geld bestaat, vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan zolang het kan.