TA: Redelijk omzetprofiel

Goedemorgen,



goed verhaal Bubbletrader een ab-tje waard, men wil ons laten geloven dat de inflatie meevalt maar het tegendeel is waar.



Woningen of dat nu een huur- of een koopwoning is zijn de grootste graadmeter hoe de inflatie de pan uit giert en dat terwijl een dak boven je hoofd de eerste levensbehoefte is.



Mijn grootste bezwaar tegen al die VVD kabinetten is dat zij zaten te slapen dat veel woningen in handen zijn gekomen van buitenlandse investeerders die buiten huizen ook hebben geïnvesteerd in kinderdag verblijven, verzorgingshuizen, energiecentrales en zoveel andere zaken die wanneer je er over nadenkt veel beter in Nederlandse handen moesten blijven, die hier dan ook belasting moeten betalen.



Nu vloeit er veel te veel geld over de grenzen naar allerlei private equity fondsen die maar 1 belang hebben, veel geld verdienen en geen of nauwelijks belasting betalen in Nederland.



Veel mensen in Nederland kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden en in zo' n rijk land al Nederland zie we het aantal voedselbanken alleen maar toenemen.