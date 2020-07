BeursVandaag: Laat u weer verrassen

Sligro meldt in een persbericht geen dividend te betalen:

As announced in previous press releases, our sales markets are under pressure because of the COVID-19 measures. Consequently, Sligro Food Group’s results have declined and we have adjusted our expectations for 2020 downwards in line with the frameworks set out in our “tough, but under control” press release of 19 March 2020.

We do not expect that sales will recover to pre-COVID-19 levels until the second half of 2021. We believe that restoring our financial position must have priority and that there is an insufficient basis for a dividend for the calendar year 2020. The supplementary financing agreements prevent us from paying dividends for the rest of the calendar year 2020 and, consequently, no interim dividend for 2020 will be paid in the autumn.

Ierland (!) en China weer boven water, ofwel 50. Eerste van de maand en dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices. Ze worden beter, vooral India vaalt mee. Wij zijn om 09:00 uur aan de beurt.



Goud stond vannacht even boven $1800, dat is nu de grootste sensatie. Verder is er nu weinig te doen na een fraaie sessie op Walll Street, zie die Nasdaq 100 weer. Technologie als veilige haven, wie had dat gedacht, want daar komt het op neer. Olie hoger en Amerikaanse en Duitse rente doen twee basispunten hoger.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met lening SBM Offshore, FedEx +8,8% op cijfers en meer punten:

08:00 SBM sluit lening van 600 miljoen dollar voor bouw schip

07:58 Sligro en kredietverstrekkers passen afspraken aan

07:35 Pakketbezorgers in de schijnwerpers na cijfers FedEx

07:25 Groei bedrijvigheid industrie China trekt aan

07:07 Oud-baas Proximus schikt in voorkenniszaak

06:35 Japans ondernemersvertrouwen keldert

30 jun Pakketbezorger FedEx deed het beter dan verwacht

30 jun Wall Street eindigt tweede kwartaal met winstdag

30 jun 'Prosus koploper voor overname advertentietak eBay'

30 jun Vliegtuigbouwer Airbus schrapt 15.000 banen

30 jun Wisselend beeld op Wall Street

30 jun Bever Holding blijft bezig met zoektocht naar accountant

30 jun 'Suez werkt aan verkoop Europese afvalwerkingsactiviteiten'

30 jun Hydratec rondt overname aandelen Rollepaal af

30 jun Goudprijs stijgt naar hoogste niveau sinds eind 2011

30 jun Kleine uitslagen op Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

IMCD: naar €76 van €60 - HSBC

Prosus: naar €97 van €80 - Barclays

De agenda met inkoopmanagersindices, maar ook het ADP arbeidsmarktrapport private sector over mei:

03:45 China Caixin manufacturing PMI jun 50,5

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mei -12,0% MoM

09:00 Corbion notering €0,56 ex-dividend

09:55 Duitsland manufacturing PMI jun 44,6

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage jun 6,6%

10:00 EU manufacturing PMI jun 46,9

10:30 VK manufacturing PMI jun 50,1

14:15 VS ADP banenrapport jun 3,5M

16:00 VS ISM Manufacturing Index jun 47,6

16:30 VS olievoorraden

FedEx shares jump over 9% as quarterly results top expectations https://t.co/ADvUOpRIKP pic.twitter.com/XRF7uYdsR9 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2020

Met een controversiële nieuwe veiligheidswet, heet het. Er is al een eerste arrestatie, zegt CNBC.

Hong Kong held a flag-raising ceremony to mark the 23rd anniversary of the former British colony's handover to Chinese rule, hours after new national security legislation took effect in the financial hub https://t.co/iMau6jCI18 pic.twitter.com/4FwfFfKaCr — Reuters (@Reuters) July 1, 2020

China's Huawei and ZTE officially designated 'national security threats' by the FCC https://t.co/1KAjcm2xeJ — CNBC (@CNBC) July 1, 2020

Apple is reportedly pushing suppliers to cut production delays for its 5G iPhone range https://t.co/Pp59rfJeHr — CNBC (@CNBC) July 1, 2020

Beyond Meat to sell patties in mainland China through Freshippo stores https://t.co/9lBriWaDuu pic.twitter.com/9tOojUe20Q — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2020

Exclusive: Boeing 737 MAX development marred by design, communications flaws - U.S. IG report https://t.co/yrHIATDgy6 pic.twitter.com/5IPToHJl4v — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2020

Goldman says tech valuations should remain intact even if rates go higher https://t.co/RuCyt0LYyB — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 1, 2020

Nieuws van gisteren, maar toch. Massa-ontslagen, er zijn hele generaties die dat nog nooit hebben gezien. Het kan nu, het mag nu, het wordt geaccepteerd: het bedrijfslevern zal mean & lean uit de crisis tevoorschijn komen. Zoals altijd.

Airbus is cutting 15,000 jobs in order to save itself from collapse during the coronavirus crisis https://t.co/XWYgNbaX5b — Business Insider (@businessinsider) July 1, 2020

