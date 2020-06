Slotcall: "Dow Jones naar 30.000 punten"

De AEX (-0,1%) opende nog dik in het groen, maar al snel werd de winst uit handen gegeven. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,1%) is de boosdoener.

Koninklijk Olie meldde vanochtend een tegenvaller. Het bedrijf moet door de coronacrisis een afboeking doen van zo'n $15 tot 22 miljard. Hoewel het een fors bedrag is, komt deze afschrijving niet helemaal uit de lucht vallen.

Door de kelderende olie- en gasprijzen leveren toekomstige projecten minder geld op en daar hoort een lagere waardering op de balans bij. Royal Dutch Shell rekent niet op een snel herstel van de olieprijs, want het bedrijf gaat uit van een olie prijs van $40 in 2021.

De huidige spotprijs van Brentolie bedraagt $41 dus zegt het management in feite dat beleggers rekening moeten houden met een zijwaartse beweging van de olieprijs. Wellicht is dit de belangrijkste reden waarom de koers van Royal Dutch Shell zo hard onderuit gaat.

Daar waar we beroepspessimisten hebben op de beurs, zijn er ook mensen die bijna altijd met een roze bril naar de markt kijken. Zo ook beursprofessor Jeremy Siegel. Hij verwacht dat de Dow Jones met de Kerst zomaar op 30.000 punten kan staan.

Hij zegt er wel bij dat de angst over het coronavirus enigszins moet zijn verdwenen en het vertrouwen in de Amerikaanse economie toegenomen. Daarnaast moeten de Republikeinen een meerderheid in de senaat krijgen.

Dat wordt nog een hele klus. Desalniettemin kan ik zijn optimisme wel waarderen. Het is financieel immers veel aantrekkelijker om continu doemscenario's over de beurs tentoon te spreiden. Niet zozeer omdat zo'n iemand met een dergelijke visie meer geld verdient op de beurs, maar wel omdat het aantal aanvragen voor het geven van lezingen explosief zal stijgen.

Een man als Nouriel Roubini moet het echt niet hebben van zijn aandelen hoor. Maar goed, ik zit persoonlijk aardig in het kamp van Jeremy Siegel. De rente is historisch laag en de kans op een tweede lockdown is naar mijn mening klein. Simpelweg omdat de economische en psychische schade zo groot is.

30.000 punten voor de Dow Jones is echter wel heel optimistisch. Ook omdat de grootste economische klappen nog moeten komen. Maar wat mij betreft mag die stand er komen. Geen probleem.

"If the virus subsides, we get some more therapeutics, we get some more confidence in the economy and if the Republicans can hold the Senate, we will see Dow 30,000 by the end of the year," says market historian Jeremy Siegel. pic.twitter.com/8Li4uCyAwN