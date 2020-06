BeursVandaag: Hectisch

Royal Dutch Shell valt ineens met een Q2-update in huis. En hoe. Flinke afschrijivngen, alsof het niks is, 40% minder verkoop (!), maar ik zie zo gauw niks over het dividend.

Wat een rapportage, hier alle headlines. Laatste regels, het is echt niet best bij Shell. Zware tijden.



Laatste handelsdag van het nu al legendarische H1 2020: de AEX staat deze maand op +5,2%. Dit jaar zijn de scores op het Damrak zo en tijd voor een inhaalslag van de small caps?

AEX: -7,1%

AMX: -17,9%

AScX: -21,0%

Drama onder de kleinere aandelen, maar er is een sector die goed ligt: technologie. Die krijgt vandaag wellicht een boost op een keurige update van Prosus: verwachtingen verslagen. Micron deed nabeurs New York +5,7% op meevallende cijfers en verhoogde outlook en Xilinx zelfs +7,4% op ook een verhoging.



Er is meer nieuws: BAM schikt een oude zaak voor €40 miljoen. Ik heb geen idee of en in hoeverre dit al dan niet is ingeprijsd.



ABN Amro en Aegon benutten het politiek-maatschappelijk momentum om een - populair gezegd - politiek-correct fonds op te zetten. Opvallend dat ze het samen doen. Ahold Delhaize idem dito:

30 Jun - 08:00:06 [RTRS] - REG-AHOLD DELHAIZE INVESTS IN SUSTAINABLE PRODUCTS, REDUCES CLIMATE IMPACT AND PROMOTES HEALTHIER EATING USING FUNDS RAISED WITH SUSTAINABILITY BOND

30 Jun - 07:31:34 [RTRS] - ABN AMRO GROUP NV - AEGON ASSET MANAGEMENT AND ABN AMRO JOIN FORCES TO INTRODUCE IMPACT EQUITY FUND

Marktbreed zijn er fraaie Chinese inkoopmanagersindices over juni en verder is er niet zoveel nieuws.

China NBS manufacturing PMI jun 50,9 (verwacht 50,4)

China NBS services PMI jun 54,4

De futures staan er vlakkerig bij na een fraaie rally op Wall Street, waarbij technologie eens een keer achterbleef. Vooral small caps deden het goed: Russell 2000 +3,1% zelfs. verder spreekt het allemaal voor zich, de Amerikaanse rente zakt een basispuntje en de Duitse doet nog niks.

NN: verhoogd naar €39,20 - JP Morgan

00:00 Boskalis AvA

00:00 GrandVision AvA

00:00 IMCD AvA

03:00 China NBS manufacturing PMI jun 50,9 (verwacht 50,4)

03:00 China NBS services PMI jun 54,4

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen mei -15,0% MoM

09:00 Philips notering €0,85 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI jun 0,1%

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen jun 90,0

22:00 Fedex Q4-cijfers (gebroken boekjaar

Shares of Micron surge after reporting earnings. The traders break down what’s electrifying this stock. $MU pic.twitter.com/ur711IQVE9 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) June 29, 2020

Meevallende Chinese data dus:

China says its factory activity expanded in June https://t.co/MMSdVJIRoB — CNBC (@CNBC) June 30, 2020

Japan worstelt:

Japan factory output slumps as economy sinks deeper in recession https://t.co/XAZRlegV2N pic.twitter.com/tJXdZHdorx — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2020

Concurrent Just Eat Takeaway:

Exclusive: Postmates revives IPO plans following a string of dealmaking in the U.S. online food delivery service sector https://t.co/gZERYbyzeq pic.twitter.com/pKWimEFOLC — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2020

Wat moeten we met zoiets? Het aandeel is heel wat meer waard.

Amazon's brand value tops $400 billion, boosted by the coronavirus pandemic: Survey https://t.co/niQaLL3STv — CNBC (@CNBC) June 30, 2020

Bij deze, $390:

“We decided to price this, in this very extraordinary time, in a unique way.” Gilead CEO Daniel O’Day discusses pricing for the company’s coronavirus treatment drug remdesivir. https://t.co/eSTgu9ihUv pic.twitter.com/c1hpC81Mcf — CNBC (@CNBC) June 30, 2020

Nog één keer dan, ruim +4000% in tien jaar:

June 29, 2010: Tesla goes public. ?? Take a look back at Tesla’s ride over the last decade. pic.twitter.com/qo6BLw36Gv — CNBC (@CNBC) June 29, 2020

Pfff:

Norwegian Air cancels 97 Boeing MAX and Dreamliners, claims compensation https://t.co/8sOdPoDz5a pic.twitter.com/xecMpdFV2h — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2020

Ik vind dat Kim zelf beursgenoteerd moet zijn, maar wie ben ik:

Coty is buying 20% of Kim Kardashian's beauty line, KKW, with the deal valuing the reality TV star’s brand at $1 billion. Read more https://t.co/C2CgAfPkwu pic.twitter.com/OUJMbVAObb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2020

Tja:

Will office buildings ever be the same? New York City's @EmpireStateBldg throws light on America’s struggle to adjust to a new normal pic.twitter.com/41yrAaJ5kM — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2020

Nog even een compleet ander geluid?

U.S. stocks have "considerable" upside, history suggests to Leuthold https://t.co/aEaXCuY2Ig — Bloomberg (@business) June 30, 2020

Zeg het maar, uitdelen of lenen:

Good Morning from Germany where Chancellor Merkel makes a pitch for radical EU recovery proposal. €750bn proposal faces strong opposition from Austria, Denmark, the Netherlands & Sweden, which want fewer grants and strong conditions tied to disbursements. https://t.co/v4husGhW7T pic.twitter.com/Wjn3Q4HAQd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 30, 2020

