TA: Handelsspanningen VS en EU

Beleggers houden de vinger aan de pols, want naast de vrees voor stagnerend economische herstel als gevolg van het stijgende aantal coronabesmettingen zijn er nieuwe handelsspanningen tussen de VS en Europa.

Volgens de VS is de Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus illegaal en oneerlijk tegenover het Amerikaanse Boeing. De Verenigde Staten dreigen nu enkele grote Europese landen aan te pakken met nieuwe importheffingen, waarmee een handelsoorlog tussen de VS en Europa dichterbij komt.

Indien de subsidie aan Airbus niet stopt, dreigen de VS terug te slaan met een extra belasting op Europese producten. Tot voor kort waren de Europese landen nog van mening dat Trump hen nodig had in zijn strijd met China.

Spierballen

Maar Trump laat blijken dat hij meerdere handelsoorlogen tegelijk wil voeren, zeker nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen eraan komen. Als antwoord op al zijn binnenlandse problemen kan hij met een handelsoorlog zijn spierballen laten zien.

Europa zou best tegenwicht kunnenbieden, maar het probleem is dat we hier niet op één lijn zitten. Hoewel beide economieën gelijkwaardig zijn, zorgt het gebrek aan eenheid ervoor dat Europa geen vuist kan maken. Volgens kenners houdt Europa houdt zich keurig aan de regels, terwijl Trump bereid is om tot het uiterste te gaan. Dit belooft nog een hete zomer te worden.

Vandaag bekijk ik het beursgemiddelde van de 50 grootste Europese aandelen en van Airbus. De vliegtuigbouwer ligt er technisch negatief bij.

Euro Stoxx 50-index zoekt naar richting

Het Europese beursgemiddelde (Euro Stoxx 50-index) beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon. Tussen steun 3.054,11 (bodem van 15 juni) en weerstand 3.867,28 (gevormd op 20 februari) worden de fluctuaties steeds krapper. Een uitbraak uit deze driehoek zal de nieuwe richting aangeven.

Airbus Group

Airbus Group vormt een lagere top onder de voormalige bodem van begin 2018. Deze oude steun rond 82,50 fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 48,07 (bodem van 8 juli 2016).