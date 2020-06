Slot: Meevaller uit de VS

De AEX (+0,1%) heeft het ochtendverlies volledig weggepoetst. De koersen gingen om 16.00 uur lopen na een sterk meevallend cijfers over de Pending Home Sales in de VS.

In de maand mei stegen de voorlopige woningverkopen met maar liefst 44% ten opzichte van april. Dit is een absoluut record, want zo'n sterke stijging is sinds het begin van de eerste meting in 2001 nog nooit voorgekomen. Toch moeten we het cijfer ook niet overdrijven.

Het is weliswaar een goede indicatie dat het beter gaat met de Amerikaanse huizenmarkt dan verwacht, maar de vergelijkingsbasis is april. Dit is precies de maand dat de VS in een volledige lockdown zat.

Het is dan niet zo moeilijk om recordcijfers op het bord te zetten. Desalniettemin is het cijfer veel beter dan verwacht en zijn de stijgende koersen een logisch gevolg.

Pending home sales spike a record 44.3% in May, as homebuyers rush back into the market https://t.co/3kAExIBi6w — CNBC (@CNBC) June 29, 2020

Wirecard +136%

Daghandelaren konden hun hart vandaag weer ophalen, want het aandeel Wirecard (+136,3%) vloog vandaag alle kanten op. Het aandeel opende 'slechts' 20% hoger op €1,70, maar amper een uur later stond er ineens een plus van 150% op het bord.

De markt is in extase over het bericht dat Wirecard doorgaat met zijn activiteiten zolang er nog geen oordeel is van de rechter over de failissementsaanvraag. Eigenlijk slaat het nergens op dat de koers vandaag zo hard omhoog gaat, aangezien het een kwestie van tijd is dat het bedrijf failliet gaat.

De koersstijging van vandaag valt dus in de categorie dead cat bounce. Voor de beginnende beleggers die deze beursterm nog niet kennen: dit is een stijging die volgt op een extreme daling van een aandeel dat in de problemen zit.

In feite wordt het aandeel gekocht omdat speculanten hopen dat er een andere gek is die de stukken op een nog hogere prijs wil kopen. Dit soort stijgingen komen bij alle bedrijven voor die in de problemen zitten. Dit zagen we ook bij Imtech, toen het aandeel van €0,01 naar de €0,60 vloog binnen een beursdag.

Dit is nog altijd de grootste koersstijging op dagbasis van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming. Feit blijft alleen dat het aandeel uiteindelijk alsnog naar €0 ging. Helaas is er nog een onderneming failliet en daar komen nu excessen boven tafel.

Tijden kredietcrisis was hét schandaal #MerrillLynch CEO John Thain die miljoenen uitgaf aan design kantoor. Prullies voor duizenden $ per stuk (met bank zelf aan infuus). Schalie-olieboer #Chesapeake is bust en veel gekker dan dit wordt het niet #AEX https://t.co/QUUAl0qJYp pic.twitter.com/EdnTE4iPrn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 29, 2020

Rentes

De rentemarkt is vandaag niet vooruit te branden. De grootste uitschieter is de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier met een min van twee basispunten.