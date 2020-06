37 jaar rendement weg

Als je ouders 22.000 gulden hadden ingelegd toentertijd, dan was dat aangegroeid naar 1,31 miljoen euro nu -- belastingen vergeten we even -- en dan kun je wel aan pensioen gaan denken. Echter, die 22.000 gulden was toen veel geld. Omgerekend naar de maatstaven van nu, moeten je ouders dan zeker het dubbele in euro's inleggen. Maar je punt is op zich duidelijk: beleggen rendeert goed op lange termijn.