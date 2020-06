BeursVandaag: Mineur

De opening is in mineur. De VS worstelt met corona - wereldwijd nu meer dan 500.000 doden - en er is beroerde data, heet het.

Covid-19 passes another unwanted milestone, the U.K. government is set to spend big to lift the economy and stock futures indicate declines, meent Bloomberg. Dit is het grootste nieuws nu op het Damrak. We zagen het aan het stemmen in de aandeelhoudersvergadering: het is Aat van Herk (25%) versus Vastned.

Er hangt zeker iets in de lucht ofzo, want bij Lavide speelt hetzelfde verhaal. Daar kunnen aandeelhouders weer niet door een deur met CEO Salara Azimi.

Grootaandeelhouder Van Herk eist vertrek van Vastned-top https://t.co/6zJrZycJX8 pic.twitter.com/Nn9vlzH21k — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 29, 2020

U ziet de opening, het is risk-off. Ik denk dat u hier de bekende aandelen bij kan zoeken: financials en commodity waarden slecht, tech en defensief beter. U weet ook dat het zo weer kan draaien. Deze week doen we het vooral met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Leest mijn vooruitblik!

Daarin staat ook dat ik hoogtevrees heb, ik geef het eerlijk toe. Eerst maar even het hier en nu, Aandelen lager, dollar daalt, olie zakt en goud houdt net de voetjes droog. De Amerikaanse en Duitse rente doen allebei een basispuntje meer.





Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:34 'Aandeelhouders Lavide willen af van topman Azimi'

07:24 SBM Offshore aan de slag met Australisch lng-project

07:08 Producentenvertrouwen krabbelt op

06:41 'Grootaandeelhouder eist vertrek Vastned-top'

06:39 Producentenvertrouwen krabbelt iets op

06:35 Slechts fractie van normale stroom luchtvaartpassagiers in mei

28 jun 'Opleving corona blijft beurzen bezighouden'

28 jun 'Ook justitie VS heeft betalingen in App Store in het vizier'

28 jun Centrale bank China: geldkraan open om risico's corona

26 jun Stevig verlies Wall Street door coronavrees

26 jun FNG regelt betalingsuitstel bij deel obligatiehouders

26 jun Coronavrees zet Wall Street flink lager

26 jun Britse eigenaar winkelcentra Intu vraagt uitstel van betaling aan

26 jun Geen Unilever-reclames meer op Facebook en Twitter in VS

26 jun AEX speelt winst weer kwijt

Adyen: naar €1485 van €1250 - Morgan Stanley

DSM: naar €128 van €115,50 - JPMorgan

09:00 Vastned notering €0,85 ex-dividend

09:00 Aalberts notering €0,80 ex-dividend

14:00 Duitsland inflatie CPI jun -0,1% MoM

16:00 VS pending Home Sales mei

22:00 Micron Q3-cijfers

Producentenvertrouwen vertoonde in juni de grootste verbetering in een maand tijd. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm. Meer op: https://t.co/r4piXDF13r pic.twitter.com/jhBa37OLso — CBS (@statistiekcbs) June 29, 2020

Slecht cijfer uit Japan:

Retail sales in Japan tumble at a double-digit pace for the second straight month in May as the coronavirus pandemic and lockdown measures deliver a heavy blow to consumer confidence and economic recovery prospects https://t.co/3ZAx7jzqUR pic.twitter.com/n25pCsiiM4 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2020

Gelukkig hebben we Vietnam nog, dit is Q2!

BREAKING: Vietnam’s economy unexpectedly grows in second quarter despite a slump in trade during the coronavirus outbreak https://t.co/SIuSiVCeLV pic.twitter.com/NKzOXmm6rs — Bloomberg (@business) June 29, 2020

Wist ik helemaal niet:

Staat veilt voor mobiele dataevolutie van 5G @woutervanbergen https://t.co/lzFtGK8apt — DFT (@dft) June 29, 2020

Hier meer:

Nederland start vandaag de veiling van het nieuwe #5G-spectrum. Drie bieders (#KPN, #VodafoneZiggo, #TMobile) doen mee, met minieme kans op een 4de partij. Spectrum komt niet uit de Action, want vadertje staat mikt op een kloeke € 914m inkomsten. Zou België volgen voor 2023?;-) pic.twitter.com/z411OhgXZK — Tom Simonts (@TSimonts) June 29, 2020

Zou het?

The St. Louis Fed Financial Stress Index is back above zero, indicating more than average financial stress. More #FederalReserve easing coming? pic.twitter.com/dySDSTiWli — jeroen blokland (@jsblokland) June 28, 2020

Bust:

Chesapeake Energy files for bankruptcy, becoming the largest U.S. #oil and #gas producer to seek protection in recent years as it bowed to heavy debts and the impact of the coronavirus outbreak on #energy markets https://t.co/nRCcmLaz8O by @davidj_french @ramavenkat0607 $CHK pic.twitter.com/RVblTn0mrq — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2020

Bijna bust:

Germany to sever ties with accounting watchdog after Wirecard scandal https://t.co/9uhWVM0Yus pic.twitter.com/sWvglbItBV — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2020

Het is even wennen en hier komt vast herrie van? Niet zo duurzaam:

Big tobacco, big oil and Buffett join Fed's portfolio https://t.co/k2uVEnQwU1 pic.twitter.com/y24sb54Avk — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2020

Hoe dan wel?

‘Travel will never, ever go back to the way it was,’ Airbnb CEO says https://t.co/5JwqCchERG — MarketWatch (@MarketWatch) June 28, 2020

Bij mij om de hoek in de Amsterdamse IJ-haven liggen tientallen Rijnboten weer zij aan zij...

Cruise lines have proven resilient in the face of setbacks like norovirus, measles, collisions and more. But can they recover from coronavirus? Watch the full video here: https://t.co/PCRzRNF7Lg pic.twitter.com/UfiBuBkI7w — CNBC (@CNBC) June 28, 2020

Ze hollen weg...Na banken tijdens de kredietcrisis vertrouwen nu bedrijven elkaar niet meer:

Facebook’s widening ad exodus means more risks to rev growth. Starbucks, Levi Strauss said they too will pause spending. Growing number steepens peer pressure: It is very visible who is & isn't participating in boycott where brand silence = being complicit https://t.co/b2SBtcp39m pic.twitter.com/yVwrQLYYpK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 28, 2020

Starbucks gaat zelfs nog stap verder:

Starbucks to pause paid advertising across social media to help stop hate speech https://t.co/JADZ2oIZ6G pic.twitter.com/6NgW5gEfkz — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2020

Wordt het uitgeven of sparen?

Americans are holding a huge pile of cash — and that’s key to the economic recovery https://t.co/phB70susFa — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2020

Ik zelf ook en daarom weet ik het precies, Tesla is jarig:

Maandag is #Tesla tien jaar beursgenoteerd: $1 toen = $41,93 nu. Heeft niet veel zin om met concurrentie te vergelijken. Elon laat zelfs andere superaandelen vh afgelopen decennium achter zich. S&P 500 lijkt vlak, maar ging ook drie over de kop (zonder dividend) pic.twitter.com/FNs9Vdw9p3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 26, 2020

