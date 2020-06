TA: Wall Street in de wacht

Goedemorgen,



S&P zit gevangen in de zone 2996 en 3022, op de 1 en 4 uur grafiek zou je zeggen dat de richting omhoog wijst maar ik denk dat 3022 voorlopig even de top is.



Eerst maar even aankijken of er richting gekozen wordt en dat geldt ook voor de Nasdaq100.



Maandag vaak een vlakke dag.